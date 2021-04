Vaccine-succes: Så mange i Gribskov har nu fået første stik

- Som samfund har vi stået sammen, lyder det fra centerchefen for sundhed og omsorg i Gribskov Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Gribskov - 20. april 2021 kl. 04:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Gribskov ligger i top 10 over kommuner med flest borgere, der har fået første stik med en corona- vaccine.

10.024 borgere i Gribskov har fået første stik med en corona-vaccine. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Det svarer til 24,4 procent af Gribskovs borgere, eller knap en fjerdedel. Kommunen er dermed nummer syv blandt landets kommuner på listen over antallet af borgere, der har fået første stik med en corona-vaccine.

Den flotte placering skyldes ifølge Mette Bierbaum, centerchef for Sundhed og omsorg i Gribskov Kommune, flere faktorer.

- Som samfund har vi stået sammen og hjulpet. Pårørende har hjulpet med at få deres familiemedlemmer til vaccination, og pop up-vaccinationerne har været et rigtig godt supplement til de svageste grupper. Det har også været vigtigt, at vi så tidligt kunne få et lokalt tilbud, som var trygt og overskueligt, siger hun.

I begyndelsen af året skulle de første grupper, der blev tilbudt vaccination, til et center i Hillerød, da det var det nærmeste vaccinationssted. Men så blev Gribskov en af de udvalgte kommuner, der fik et midlertidigt, lokalt vaccinested, som blev etableret i Gribskovhallen i Græsted. Dermed var vejen til en vaccine blevet kortere for de borgere, der som nogle af de første blev tilbudt vaccinationen.

- Vi har gjort en ihærdig indsats for at ringe til de svageste borgere - vi har haft et vaccinationstaskforce, som har kontaktet borgerne, så vi var sikre på, at vi havde fat i dem, der havde brug for hjælp til at blive vaccineret, fortæller Mette Bierbaum.

Man skal som bekendt have to stik af alle af vaccinerne mod corona-virusset for at være færdigvaccineret. Kun Johnson & Johnson-vaccinen, der endnu ikke er udrullet i herhjemme, kræver et enkelt stik.

I alt er 4.211 Gribskov-borgere færdigvaccineret. Det svarer til 10,3 procent.

- Pop up-vaccinationerne (dem, der er givet i Gribskovhallen, red.) har bidraget markant til, at vi har fået færdigvaccineret så mange fra de svageste grupper. Det har været et rigtig godt tilbud, lyder det fra Mette Bierbaum.

- Der er givet lige knap 1.000 stik i to runder på pop-up-vaccinationsstederne. Det har været meget tilfredsstillende, at vi har kunnet få så mange igennem, fortsætter hun.

Pop up udfases Pop up-stederne bliver nu udfaset, fordi de svageste borgere, som har brug for hjælp til at komme til vaccination - og som ønsker at blive vaccineret - har været igennem vaccinationsprogrammet, oplyser Mette Bierbaum.

- Derudover er der nogle få borgere, som ikke kan transporteres. Her har vi i samarbejde med regionen og de praktiserede læger fået mulighed for hjemmevaccination for denne lille særlige gruppe af borgere. Vi har haft én runde og er i gang med at planlægge endnu to runder.

Og så kan der kommer nye borgere til, eller nogle kan skifte mening - og så samler kommunen op, fortæller centerchefen.

Hjælp fra regionen - Vi er så heldige, at hvis der er behov for vores hjælp, så har regionen tilbudt, at vi kan benytte time slots i vaccinationscentret. Her kan vi komme med de borgere, vi hjælper til vaccination. Det er den måde, vi følger op fremover.

På landsplan har 18,4 procent af borgerne påbegyndt vaccinering, mens 8,6 procent er færdigvaccinerede.