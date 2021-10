Se billedserie Her er det beboer Kim Stoltz, der via VR-brillerne oplever en togtur. Socialpædagog Birgitte Knoth er ved hans side. Foto: Ahornparken.

Send til din ven. X Artiklen: VR-teknologi skal hjælpe udviklingshæmmede borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

VR-teknologi skal hjælpe udviklingshæmmede borgere

Gribskov - 04. oktober 2021 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Gribskov

Helsinge: Med en socialpædagog ved sin side, kan beboere på Ahornparken i Helsinge nu få gavn af Virtual Reality- briller. Bostedet for borgere med udviklingshæmning har siden foråret arbejdet på at bruge brillerne med et ønske om at afprøve forskellige metoder til at gøre beboerne så selvhjulpne som muligt. Og ifølge socialpædagog Birgitte Knoth, er man generelt optaget af at se på, hvad velfærdsteknologien har at tilbyde i den sammenhæng.

- Vores tanke er at implementere teknologi for at brede vores værktøjskasse ud. Så vi forsøger at følge med i udviklingen og samarbejder også med et kommunikationscenter i Hillerød, der udreder, hvad der er brug for til den enkelte borger. Det kan for eksempel være forskellige apps samt læse- og skriveprogrammer, siger hun og fortæller, at alle 29 beboere har deres egen iPad.

- Så vi går på opdagelse i, hvad der virker. Det handler om hjælp til selvhjælp. Beboerne vokser, når de oplever, at de mestrer nogle ting i deres eget liv, siger Birgitte Knoth, som sammen med en gruppe medarbejdere fra forskellige teams har valgt at engagere sig særligt i den teknologiske del.

- Vi er en gruppe ildsjæle, som godt kan lide at følge med udviklingen, siger hun.

Formålet med Virtual Reality kan blandt andet være at hjælpe borgerne af med angst i særlige situationer.

- Lige nu er vi i testfasen, hvor vi arbejder på at finde ud af, om det er realistisk at bruge, og om borgerne kan få glæde af det. Det kan være et redskab til at hjælpe beboerne i forskellige problematikker. Det kunne typisk være angst, fordi de måske ikke kan omsætte det, der sker, og bliver bange for ting, de ikke forstår, siger hun.

- Hvordan hjælper vi mennesker, der er fanget i ikke at kunne forstå deres omverden.

Afledning og oplevelser

Som et eksempel nævner Birgitte Knoth en tur til tandlægen som noget, der kunne give mening at lade beboeren gennemgå virtuelt for at komme af med angsten for at skulle derhen. Det kan også bruges som afledning, hvis en borger er angst.

- Og så kan det også være sjove ting, som at kigge på hundehvalpe eller komme ud at flyve eller køre med tog virtuelt. Det er der, vi er startet, og for nogle beboere vil det aldrig blive mere end det, siger Birgitte Knoth.

- For nogle kan det være underholdning, men for nogle kan det også være en oplevelse, man ellers aldrig ville få. Hvis man for eksempel godt kan lide at køre i tog, men er begrænset af angst for andre mennesker, så kan man få en oplevelse af at køre i tog på denne måde, siger hun.

Hun mener, at Virtual Reality er kommet for at blive - og det udvikler sig hele tiden.

- Men det er for tidligt at sige, hvordan det virker på borgerne her på stedet, fordi vi stadig er i testfasen. Men på underholdningsværdien, tror jeg, vi kan komme langt. Når det handler om den del, hvor man går ind og arbejder med angst og depression eksempelvis, der kan vi ikke vide, hvordan effekten bliver endnu, siger hun.

Der vil på sigt også være mulighed for, at Ahornparken kan lave sine egne film til beboerne.

- Det kunne for eksempel være en gåtur til Kvickly, som vi optager med 3D-kamera, så beboeren bliver klædt på til at tage turen.