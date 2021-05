Hans Andersen (tv.) og Bent Hansen ved forlængelsen, som de gerne ser udvidet. Foto: Tue Villebroe

V-udspil: Motortrafikvejen bør have flere spor

Gribskov - 11. maj 2021 kl. 04:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En motorvej helt til Hillerød - men også en udvidelse af motortrafikvejen til fire spor.

Det er et vigtigt element i et udspil om infrastruktur, som partiet Venstre offentliggør i denne uge. Det sker, efter regeringen for nylig har offentliggjort sine prioriteringer på infrastrukturområdet.

Udvidelsen af motortrafikvejen er vigtig for at gøre det muligt at bo og drive erhverv i eksempelvis Helsinge eller Gilleleje - og for at kunne tage på job i København. Det er budskabet fra Hans Andersen, nordsjællandsk folketingsmedlem, som mandag er taget til Hillerødmotorvejens forlængelse sammen med spidskandidat for Venstre i Gribskov, Bent Hansen, for at præsentere denne del af udspillet.

- For Venstre er det afgørende med motorvej helt til Hillerød, men den vigtige og fremtidssikrede løsning er, at vi også udvider kapaciteten helt til Helsinge med en fire-sporet motortrafikvej, siger Hans Andersen, folketingsmedlem for Venstre, valgt i Nordsjælland.

Som det er i dag, er der ofte kø på dele af strækningen, og derfor er det nødvendigt at skabe bedre mobilitet hele vejen til Helsinge, lyder det fra Hans Andersen. En forbedret sikkerhed på strækningen er også en del af perspektivet i udvidelsen. Prisen for en udvidelse vil være omkring 280 millioner kroner, oplyser folketingsmedlemmet.

Vigtigt for udviklingen Bent Hansen håber, at forslaget fra partifællerne på Christiansborg vil vinde opbakning fra de øvrige partier i både byrådet i Gribskov og i Folketinget.

- Det er helt afgørende for familier og for udviklingen i Gribskov Kommune, at trafiksikkerheden styrkes og trængslen på denne strækning mindskes, siger Bent Hansen (V), der peger på, at det er nødvendigt med udvidelsen for at kunne fortsætte udviklingen i Gribskov Kommune.

Udspillet fra Venstre ventes præsenteret i dag eller i morgen.

