Wewers har fået godkendt et tillæg til miljøgodkendelsen af udvalget udvikling, by og land. Det var den rigtige beslutning, lyder det nu fra Bent Hansen (V) trods kritik fra naboer til virksomheden. Foto: Allan Nørregaard

V på trods af nabokritik: Vi har truffet den rigtige beslutning

Flere naboer har skrevet kritiske partsindlæg i forbindelse med Wewers ansøgning om at få godkendt et tillæg til miljøgodkendelsen.

Selvom naboer er kritiske over for beslutningen om at godkende et tillæg til Ejlstrup-virksomheden Wewers miljøgodkendelse, var det den rigtige beslutning. Det er beskeden fra næstformand i udvalget udvikling, by og land, Bent Hansen (V).

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her