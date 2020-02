Se billedserie Bent Hansen er valgt som partiet Venstres bud på en kommende borgmester. Han ses her sammen med partiets lokalformand Christina Lund, der også blev valgt samme aften. Foto: Jan F. Stephan.

V klar med ny borgmesterkandidat

Gribskov - 26. februar 2020 kl. 22:11 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bent Hansen, byrådsmedlem, er valgt som ny borgmesterkandidat for Venstre i Gribskov. Det skete på et opstillingsmøde, som blev holdt i Gribskovhallen i Græsted onsdag aften.

- Mange tak. Peter, Michael og Natasha, tak for kampen. Jeg går ind til det med stor ydmyghed og jeg vil arbejde ihærdigt for, at Venstre vinder valget næste gang, sagde den nye spidskandidat efterfølgende.

Der var ellers spænding til det sidste, men i sidste og tredje afstemningsrunde fik han 72 stemmer ud af 118 mulige.

Inden afstemningen gik i gang, havde de fire kandidater, Peter Agerbo, Natasha Stenbo Enetoft, Bent Hansen og Michael Bruun, fortalt de stemmeberettigede medlemmer, der var mødt op til generalforsamlingen, hvad de hver især stod for - alle til efterfølgende klapsalver fra forsamlingen, hvor det var svært at lodde en stemning for én kandidat frem for de andre.

Og der var da også tæt løb. I første omgang nåede ingen af kandidaterne 50 procent af stemmerne, hvilket betød, at der skulle stemmes igen - denne gang om tre af kandidaterne, da den med færrest stemmer, hvilket var Michael Bruun, gled ud. Men heller ikke i anden omgang opnåede en kandidat 50 procent af stemmerne, hvilket førte til endnu en afstemningsrunde - nu kun med de to byrådsmedlemmer Bent Hansen og Natasha Stenbo Enetoft i spil.

Begivenhedsrigt år

Før opstillingsmødet blev der afholdt generalforsamling i et godt proppet lokale i Gribskovhallen. Da klokken var over 19, skulle generalforsamlingen egentlig været gået i gang. Men der blev stadig båret ekstra stole ind i lokalet, og folk gik søgende rundt for at finde en plads. Men 19.08 blev der ringet med klokken til generalforsamlingen og formand Torben Dencker tog ordet. Dencker indledte sin beretning med et citat fra Lars Løkke Rasmussen, der som bekendt trak sig som formand i det forgangne år:

- Tak for alt til de fleste og tak til alle for det meste.

- Det har været et begivenhedsrigt år på landsplan. Venstre fik et godt resultat ved valget, hvor Kim Valentin blev valgt ind på en sjette plads, sagde han blandt andet.

Han nævnte også, at Venstres afstandtagen til den yderste højrefløj betød fremgang for Venstre - og gjorde klart, at han ikke var glad for den måde, Lars Løkke blev behandlet på.

- Det fik en del medlemmer til at smække med døren. De ville ikke stå model til den måde, han blev behandlet på, sagde han og nævnte også, at Bjarne Pedersen havde forladt sin formandspost, samt at 13 medlemmer havde fulgt efter. De kom senere tilbage igen.

Også i lokalpolitik går det godt for Venstre, sagde Dencker.

- Venstre er virkelig kommet i vælten. Vi er med i en stor konstituering, som vi arbejder loyalt ud fra. Og trods pengemangel i byrådet, gør Birgit Roswall og Natasha Stenbo Enetoft et godt stykke arbejde, sagde han og roste også de øvrige medlemmer.

- Venstre løber ikke fra indgåede aftaler, slog han fast.

Ny formand

Han nævnte herefter, at han ikke genopstiller som formand efter en kort periode i embedet - og at ejendomsmægler Christina Lund, 26, der bor i Gilleleje, er klar til at tage over. Hun blev herefter valgt med klapsalver og kunne kalde sig formand under resten af mødet.