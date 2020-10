V-kandidat trækker sig fra kampvalg: Peger på Poul-Erik Høyer

Se billedserie Natasha Stenbo Enetoft trækker sit kandidatur til posten som spidskandidat for Venstre i Gribskov.

Gribskov - 21. oktober 2020 kl. 13:08 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der bliver én kandidat mindre at vælge i mellem, når Venstres medlemmer i Gribskov på onsdag skal vælge en spidskandidat til kommunalvalget i 2021. Byrådsmedlem Natasha Stenbo Enetoft, der blev nummmer to efter Bent Hansen i en afstemning i februar, har valgt at trække sig som kandidat til posten. Afstemningen skal gå om om som følge af en fejl, og i mellemtiden har Poul-Erik Høyer, OL-guldvinder i badminton og tidligere byrådsmedlem, meddelt sit kandidatur. Og det er netop hans ønske om at vende tilbage til den politiske scene, der nu får Natasha til at trække sig.

- For mig handler det om - og det har det altid gjort - om Venstre, og hvordan vi får sikret et godt kommunalvalg, og at vi sikrer, vi har et godt hold. Det er jeg helt overbevist om, at Poul-Erik kan stå i spidsen for. Jeg tror på, at Poul-Erik er den bedste til den opgave, siger Natasha Stenbo Enetoft.

- Han har en grundlæggende interesse for at skabe et hold, og min tro er, at han kan samle partiet, og at han vil være med til at skabe nogle rammer, som gør, at alle vil blive inddraget, siger hun.

Adspurgt om hendes forhold til Bent Hansen, fortæller hun, at hun haft et godt samarbejde med Bent Hansen i byrådet, men erkender samtidig, at man kan risikere at skabe nogle uvenner ved at pege på en bestemt kandidat.

- Selvfølgelig kan man komme til at skabe nogle uvenner ved at pege på en bestemt kandidat. Men vi har brug for en retning og vi skal have snuden i sporet og komme ud over stepperne, siger hun.

Yderligere ønsker hun ikke at sige om dette.

Natasha Stenbo Enetoft peger på, at hun ikke kan afvise stille op til posten igen om nogle år.

- Jeg er endnu ikke blevet 40, så jeg burde kunne nå det, siger hun og nævner, at der generelt også er brug for et »generationsflow.«

- Der er brug for et generationsflow. Men det er da klart, at vi også skal begynde at have nogle yngre kræfter ind. Så det handler om at være åben over for et generationsflow. For før eller siden stopper vi jo alle, og så skal der være andre til at tage over.

Bent Hansen er fåmælt, da han bliver præsenteret for Natashas beslutning om at pege på Poul-Erik Høyer.

- Hun har jo lov til at have den holdning, siger han og ønsker ikke at kommentere det yderligere for nuværende.

Derudover fortæller han, at han fortsat agter at stille op til valget - og at han har det fint med Poul-Erik Høyer.

- Jeg har haft en snak med ham, og vi er enige om, at vi nok skal få et samarbejde uanset udfaldet, siger han.

Udover Bent Hansen og Poul-Erik Høyer stiller også Peter Agerbo, tidligere webmaster for Venstre i Gribskov, samt Michael Bruun, optiker og tidligere byrådsmedlem, op til kampvalg ved generalforsamlingen onsdag aften.