Se billedserie Vægstolperne har stået med cirka 80 centimeters afstand, og i midten af gården har der været bærende stolper (ved de røde og hvidstribede markeringspæle), forklarer museumsinspektør Tim Grønnegaard.

Unikt fund fra bronzealderen på mark

For første gang har arkæologer fundet en gård fra bronzealderen i Gribskov

Gribskov - 20. november 2020 kl. 08:31 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Museumsinspektør Tim Grønnegaard er en glad mand, mens han viser rundt på en pløjemark syd for Gilleleje: Det er nemlig første gang, der er blevet fundet en gård fra bronzealderen her i kommunen. Der er gjort andre fund fra den tidsalder - også huse - men man har ikke tidligere fundet en gård fra yngre bronzealder - og dermed fra perioden mellem år 1.100 og 500 før Kristus.

Det eneste, der er tilbage af gården, er to rækker stolpehuller til ydervæggene og de bærende stolper midt i bygningen. Alligevel tøver inspektøren fra Museum Nordsjælland ikke med at kalde resterne af gården 'velbevaret':

- Det er et velbevaret fund, og der har formentlig været stald i den ene ende og beboelse i den anden, forklarer Tim Grønnegaard, som står bag fundet på Bavnebakke syd for Parkvej.

Gården måler 20 x 6 meter og har midt på langsiderne haft to indgange mod syd og nord, kan man se af stolpehullernes placering.

Man foretrak i bronzealderen at bo med godt udsyn og ikke for langt fra havet, og derfor var Bavnebakke et godt sted at bygge en gård. Herfra kunne man både se ud over havet, og man kunne se langt mod syd, forklarer Tim Grønnegaard.

Under en kilometer fra gården fandt man i 1962 i en gravhøj den ikoniske Birkerøgelsten med helleristninger af skibsmotiver. Stenen kan i dag ses i Kulturhavn Gilleleje.

I området omkring gården er der fundet stribevis af vidnesbyrd om bosættelse og aktiviteter fra bronzealderen. Området omkring Gilleleje bestod dengang af holme omgivet af sumpede områder.

Rundt om gården har Tim Grønnegaard og hans kolleger også fundet en række gruber:

- Vi har blandt andet fundet en del lertagningsgruber. Man brugte ler til vægge og gulve - og selvfølgelig også til keramik. Der er udmærket ler her i området, forklarer Tim Grønnegaard.

Man har også fundet kogestensgruber:

- Der er fire gruber ved siden af hinanden lige her. Det er en slags jordovn, hvor man for eksempel kunne bruge opvarmede sten til at tilberede maden, som var pakket ind. Måske noget kød. Det har været mad til en særlig lejlighed, for eksempel et bryllup. Det har ikke været brugt til hverdagsmad, siger Tim Grønnegaard.

Man kan tidsbestemme gården inden for 150-200 år ved hjælp af kulstof 14-prøver af stolpefyldet, som blandt andet består af trækul:

- Vi har både taget nogle prøver fra stolpehullerne til de bærende bjælker og fra vægstolperne, og så håber vi jo, at de bliver dateret til at have samme alder.

Ved gården er der fundet flere potteskår, og der er også fundet et flækkesegl af flint. Det har formentlig været brugt til at skære tagrør til tagbeklædning og til at høste korn, vurderer Tim Grønnegaard.

Området øst for jernbanen er en del af Gilleleje Syd, et område på godt 12 hektar, hvor der efter planen skal opføres almene og private boliger i op til tre etager.

Området ventes at komme i udbud inden jul, og byggeriet ventes i gang næste år eller senest i 2022, oplyser centerchef Søren Korsholm, Gribskov Kommune.