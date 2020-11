Se billedserie Elever fra FGU Nordsjælland er i gang med at skifte lyskæder ud i de kupler, som de har sat op i gågaden. Foto: Anna Hjortsø.

Send til din ven. X Artiklen: Unge udsmykker gågaden og gør den klar til jul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge udsmykker gågaden og gør den klar til jul

Gribskov - 07. november 2020 kl. 11:16 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Nye lys på kuplerne i gågaden i Helsinge og to væltepeter-cykler. Det skal sammen med den øvrige julebelysning være med til at skabe stemning på gågaden, nu hvor julehandlen begynder at tage fart. Det er en gruppe unge mennesker fra FGU Nordsjælland i Helsinge, der står bag udsmykningen.

- Vi kontaktede produktionsskolen, som nu hedder FGU, for to år siden for at spørge, om de havde lyst til at lave noget unikt til Gadekærsforeningen i gågaden. Vi kom frem til, at de skulle lave nogle væltepeter cykler, fordi det er lidt anderledes. Det har taget lidt tid, men nu blev vi enige om, at tiden var inde til at sætte dem op i gågaden, siger formand for Gadekærsforeningen, Conny Nielsen.

Derudover står eleverne også for at skifte lyskæderne ud i lyskuplerne langs gågaden.

- På fredag regner vi med, at der er lys i dem alle, siger Conny Nielsen.

Hun fortæller, at bestyrelsen i Gadekærforeningen gerne ville invitere de unge til at hjælpe med projektet, så de føler ejerskab til det.

- Der er også en stolthed i at være med til at sørge for at holde byen fin. Jeg synes, det er en god indgangsvinkel til et videre samarbejde med de unge mennesker - at vi måske kan få flere ting op at stå i fællesskab, siger Conny Nielsen.

Søren Rose fra FGU Nordsjælland fortæller, at skolen gerne vil være med til at forskønne byen.

- Og så er det sjovt at få lov at lave ting til gågaden, som får lov til at stå der i lang tid fremover. Vi har sat 19 lyskupler op nu, siger Søren Rose.

Han fortæller, at den ene væltepeter nu er sat op, og at den anden også er på vej.

- Jeg tror også, at de unge selv synes, det er sjovt, at der står noget i byen, som man selv har været med til at lave, siger han.