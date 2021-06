Nordstjerneskolen får til august en ny idrætslinje for elever, der dyrker sport på højt niveau. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Unge talenter får særlig linje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge talenter får særlig linje

Gribskov - 13. juni 2021 kl. 10:33 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Unge idrætstalenter får fra august mulighed for at vælge en særlig idrætstalentlinje på Nordstjerneskolen. Linjen er for dem, der gerne vil nå langt med deres idræt og samtidig styrke deres faglige udvikling. Idrætslinjen er for elever fra 7. til 10. klasse. Det er for dem, der er sportsudøvere på eliteplan og for dem, som træner ambitiøst. Som sportselev på Nordstjernen får man blandt andet mulighed for at træne tre morgener om ugen. Derudover får den unge en mentor, der støtter og rådgiver den unge i at skabe balance mellem sport og skole, en individuel handleplan for elevens læring, mulighed for faglig støtte og særlig tilrettelagt undervisning i kost, sundhed, forebyggelse af skader og mentaltræning.

Nordstjerneskolen kører linjen i et tæt samarbejde med Gribskov Elite og Talentudvikling, som Nordstjerneskolen har samarbejdet med gennem flere år om morgentræning for elitesportselever.

Skoleleder Karen Kaas ser frem mod at byde eleverne på den nye linje velkommen. Der er indtil videre omkring 20 elever tilmeldt.

- Vi er i fuld gang med at udvikle Nordstjerneskolen til en idrætsskole ved at opprioritere idrætten for alle klasser på skolen. Vi sætter fokus på sunde fællesskaber for børn og unge og skaber på den måde en skole, hvor der er mere plads til faglighed og bevægelse. Det fremmer både den sociale, mentale og fysiske sundhed hos de unge, siger skolelederen.

TeamDanmark er målet Målet for Nordstjernen er at blive certificeret idrætsskole af DIF, TeamDanmark og VIA University College.

- Jeg har længe haft en drøm om en Team Danmark-skole i Gribskov. Derfor er jeg vildt begejstret over, at Nordstjerneskolen går forrest med en række spændende tiltag. Jeg tror overordnet på, at linjefag styrker vores skoler, fordi vi har så mange forskellige elever med mange forskellige ønsker. Og når jeg ser alle de unge mennesker, vi har rundt omkring i kommunen, som virkelig kan noget inden for deres idræt, så bør de få mulighed for at nå deres fulde potentiale og passe deres skolegang samtidig, siger formand for børn, idræt og familie, Natasha Stenbo Enetoft, på vegne af udvalget.

- Jeg vil også gerne rose Nordstjerneskolens måde at inddrage de lokale foreninger på. Der kan være mange uopdagede talenter rundt omkring i kommunen, som kan nå langt og måske endda toppen inden for deres idræt, hvis de blot får de rette rammer at udvikle sig indenfor, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Idrætstalentlinjen er et gratis tilbud.

Også Helsinge Realskole har tidligere meldt ud, at skolen åbner et tilbud til sportstalenter efter sommerferien.