Unge søger en lektiehjælper

Integrationsgruppen i Helsinge har akut brug for lektiehjælp.

"Har du lyst til at lave frivilligt arbejde, og er du god til dansk, matematik og engelsk kan du gøre en forskel som lektiehjælper i Frivilligcenter i Helsinge. Lektiecaféen, der er åben tirsdag og torsdag kl. 15.30 til 17.30, har brug for en lektihjælper," skriver Integrationsgruppen.

Eleverne er børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, som har været i Danmark typisk tre til fem år. Alle taler dansk og bor i forskellige områder af Gribskov Kommune. De har brug for støtten, fordi deres forældre ofte ikke har mulighed for at give dem den nødvendige hjælp.