Ramløse Børnehus var to weekender i træk udsat for hærværk. Modelfoto

Artiklen: Unge smurte lort ud over det hele: Børnehave udsat for hærværk

Unge smurte lort ud over det hele: Børnehave udsat for hærværk

Det var bestemt ikke et rart syn, der mødte lederen af Ramløse Børnehus, Jette Wrem, da hun for nogle uger siden mødte ind efter weekenden. Unge mennesker havde smurt store dele af børnehaven og vuggestuens legeplads ind i lort.

- Ude på legepladsen havde de smurt lort på alle håndtagene. Det var på vinduerne og på lamperne. Vi har en håndværker, der er ved at lave vores legeplads. Sædet til hans bobcat var også smurt ind, siger hun og fortæller, at overvågningskamera fra Ramløse Skole har fanget gerningsmændene.

I et forsøg på at råbe gerningsmændene op appellerer hun nu forældre i og omkring Ramløse.

- Jeg ved ikke, om børnene går og keder sig her i corona-tiden. Men jeg håber, at forældrene vil tage en snak med deres store børn om, hvordan man opfører sig.

Fortsætter hærværket, fortæller Jette Wrem, at man kan være nødt til helt at lukke legepladsen.

- Det er så ærgerligt. vi vil meget gerne have, at folk kan komme og bruge legepladsen uden for åbningstiden. Det er der rigtig mange af vores familier, der gør brug af. Det må de meget gerne, men kan de for pokker ikke passe på den.Jeg ville være rigtig ked af, hvis vi var nødt til at lukke de ned. Men det kan ikke blive ved på den måde, slutter hun.