Unge skød fyrværkeri efter kvinder: Det er meget alvorligt

Gribskov - 19. december 2020 kl. 09:50 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Nordsjællands Politi måtte to gange fredag sætte det blå blink på og kursen mod Gribskov Kommune, efter to kvinder fik skudt fyrværkeri mod sig.

Den første episode udspillede sig ifølge vagtchef Daniel Cunneely fra Nordsjællands Politi i Græsted ved en tom bygning på Ramsager. Her var en 22-årig kvinde kort før klokken 18 ude at gå en tur, da hun bemærkede, at en del unge var forsamlet i området.

- Hun hører en lunte blive tændt og en raket, der suser forbi hende. Derefter bliver der smidt kanonslag efter hende. Heldigvis blev hun ikke ramt, men det er alvorligt nok at få skudt de her ting mod sig, og vi har optaget en sag for at forvolde fare for liv og førlighed, siger Daniel Cunneely.

Selvom Nordsjællands Politi sendte patruljer til området, lykkedes det ikke at finde de mange unge mennesker. Politiet traf kun fire unge i 15-års-alderen, og de kan i øjeblikket ikke knyttes til den konkrete hændelse, oplyser vagtchefen.

Omkring klokken 19.30 gik det ud over en 66-årig kvinde, da hun kom med toget til Gilleleje Station og gik hen mod cykelskuret.

- Pludselig springer nogle frem og begynder at skyde raketter over mod hende. Hun bliver meget forskrækket og råber så højt efter dem, at de kører fra stedet. Tre-fire personer forsvinder på to knallerter, og de er alle iført mørkt tøj. Kvinden bliver ikke ramt, men hun bliver meget forskrækket og blændet af det kraftige lys. Desuden giver det jo også en høj lyd, når der bliver skudt fyrværkeri af så tæt på, fortæller Daniel Cunneely.

Episoden blev først anmeldt fredag aften klokken 22.41, og det er ikke lykkedes politiet at finde frem til gerningsmændene. Men politiet fortsætter efterforskningen, understreger vagtchefen.

- Et er, at man selvfølgelig ikke må fyre fyrværkeri af nu. Det er en overtrædelse af fyrværkeriloven og giver som udgangspunkt bødestraf. Men at fyre det direkte mod folk kan i værste fald give op til otte års fængsel. Det er noget, vi ser meget alvorligt på, siger Daniel Cunneely.