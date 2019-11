Det var vedblivende uro på Helsinge Station, der var grund til at Gribskov Kommune oprettede projekt ?Unge på kanten? for at få otte unge drenge i en anden retning end kriminalitet. Billedet her fra 2017 er af nogle andre og ældre mænd, der med baseballbat i hænderne jagtede en anden person - også på Helsinge Station. Foto: Karl Erik Frederiksen

Unge lavede ballade: Kommunens håndtering er nomineret til pris

På et tidspunkt begyndte anmeldelser og klager at ophobe sig. Helsinge Stationsplads var plaget af en gruppe unge drenge, og de larmede. De kørte ræs på knallerter, opførte sig dårligt, lugtede sødligt af hash - og så gjorde de det på tidspunkter, hvor de burde have været i skole.

Det kriminalpræventive råd har indstillet Gribskov Kommune til en pris for et projekt, der tager hånd om en gruppe utilpassede, unge drenge.

