Se billedserie Brugerne af Ungdomshuset i Helsinge er skuffede over, at beboerne i Kongensgave mener, at det vil skabe utryghed, hvis Ungdomshuset bliver flyttet til området. Det fortæller Mikkel Preisler, som er medlem af Ungdomshusets bestyrelse i Helsinge. Foto: Jeppe Jul Garnak

Unge chokerede over naboers modvilje: De kalder os møgunger

Gribskov - 28. december 2017 kl. 13:44 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brugerne af ungdomshuset i Helsinge er forundrede over nye naboers frygt for kriminalitet og støj.

- Jeg er faktisk chokkeret over, at folk tror, at vi unge er så slemme.

Sådan siger 21-årige Mikkel Preisler, som er medlem af bestyrelsen i Helsinge Ungdomshus. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Reaktionen kommer efter, at en række beboere i Kongensgave i hårde vendinger har kritiseret planen om, at en nedlagt børnehave i området skal blive til nyt ungdomhus. De bekymrede naboer har sendt brevene som høringssvar til Kommunen - og de unge er også blevet kontaktet direkte.

- Vi har fået beskeder fra folk, som kalder os møgunger og siger, vi ikke skal flytte derover, siger Mikkel Preisler.

Helsinges ungdomshus ligger lige nu på Møllebakken, men grunden er solgt, og derfor skal de unge have et nyt sted at bo - planen er lige nu, at det bliver i Kongensgave tæt ved Helsinge station.

Som nabo er der dog ingen grund til bekymring, mener Mikkel Preisler, som er udnævnt som talsmand for ungdomshuset. Han er lige nu i lærer som bilmekaniker og besøger ofte ungdomshuset i weekenden.

- Der er ingen her, som opfører sig dårligt. Hvis man gør det, så er man slet ikke velkommen i huset, siger han.

Tværtimod ser han ungdomshuset som en modsætning til de unge, der hænger på gaderne.

- Dem, der kommer her, bruger ikke tiden på bander. Vi har et meget stærkere fællesskab, siger han.

Mikkel Preisler tror, at området omkring den nedlagte børnehave bliver mere trygt, når først Ungdomshuset flyttet ind.

- De kan ikke sælge stoffer eller lave hærværk, når vi er der, siger han.

I det nuværende ungdomshus bruger de unge meget af tiden på at hænge ud med hinanden, spille computere eller pool, se film på en storskærm eller øve musik.

- Og så bliver lokalerne også brugt af elevrådet og andre grupper, som holder møder.

I det nye tilholdssted er planen, at der skal være de samme muligheder.

- Derudover er der nogle universitetsstuderende, som gerne vil lave en lektiecafé, siger Mikkel Preisler.

Nogle af naboerne i Kongensgave har udtrykt bekymring for, at en kommende skatebane ved ungdomshuset vil resulterer i en masse larm. Men det mener de unge heller ikke vil blive et problem. I løbet af de seneste 19 år har Ungdomshuset kun modtaget én klage fra en af naboerne - og det var netop over støj fra den nuværende skateboardbane, fortæller Mikkel Preisler.

- Men i løbet af 14 dage byggede vi selv et støjhegn, og det løste problemer, siger han.

Derfor er han også overbevist om, at når først naboerne finder ud af hvad de unge egentlig laver i huset, så vil de ikke være bekymrede længere.

I et forsøg på, at komme bekymringerne til livs, har de unge været på besøg hos en af de naboer, som har skrevet direkte til dem. Det fik ifølge Mikkel Preisler sat en stopper for beboerens frygt.

- Så nu mangler vi bare at tale med resten af beboerne, siger han.

Planen er at der nu skal gennemføres et borgermøde inden den endelige beslutning om en flytning træffes.

De unge selv håber, at flytningen går igennem.

- Hvis nogen er utilfredse, når vi er flyttet ind, så håber jeg, at vi får det at vide, så vi kan gøre noget ved det, lover Mikkel Preisler.