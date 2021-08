Se billedserie Mikael Lieberkind, der har arbejdet med unge mennesker i Gribskov Ungdomsskole i 51 år, går nu på pension. Han står her foran en Cirkus Kanutski-vogn. Cirkus er en af de ting, ungdomsskolen er kendt for at lave hver sommer - i nu 48 år. Foto: Kenn Thomsen

Ungdomsskoleleder takker af efter 51 år: Idéerne står stadig i kø

Gribskov - 13. august 2021

Når Mikael Lieberkind for sidste gang går ud af døren på Gribskov Ungdomsskole, er det ikke bare et farvel til et arbejde som ungdomsskoleleder. Det er en afsked med en livsstil, der handler om at beskæftige sig med unge mennesker. En afsked med et sted, hvor han har tilbragt de sidste 51 år - ud af de 69 år, han fylder på dagen for sin fratræden, den 31. august.

Selve lederposten har han bestredet i 26 år. Før da var han souschef samme sted i 17 år. Og går man endnu længere tilbage har Lieberkind som ung selv tilbragt tid i ungdomsskolen, dengang det hed HUC, hvor han sågar var klubrådsformand.

- Det er så fedt at være sammen med unge, siger han på en måde, så man ikke er i tvivl om, at han mener det.

- De unge opponerer og siger en i mod. Det er sjovt og udfordrende. Her har vi de unge i alle aldre, i fritidsklub i 6. klasse og i ungdomsklub, når de er 13-18 år, og så er der ungdomsskolen fra 15-21 år. Ser man for eksempel på børnene i 6. klasse vil de både lege og være voksne. Der er så meget gods i dem. Det er vildt sjovt, siger han.

Han er uddannet pædagog og arbejdede en overgang i en børnehave. Men det er altså arbejdet blandt unge, der kan give modspil, Mikael Lieberkind har befundet sig godt.

På prøve

Lieberkind overtog jobbet fra Verner Bak Madsen, der var et særdeles kendt ansigt i lokalområde.

- Så da jeg fik jobbet, var der ingen, der troede på, at jeg kunne klare det. Kommunaldirektøren foreslog en prøvetid på to år, men jeg gik med til et år. Jeg var ingen ny Verner, og på samme måde bliver det med min afløser. Det er en naturlig proces, at der sker noget nyt, siger han.

Udvikling og idéer

At der sker noget nyt har også været et grundvilkår i de 51 år, han har været en del af ungdomsskolen. Udvikling har der været hele tiden, og idéerne til nye projekter har Mikael Lieberkind stadig.

- Det er derfor, jeg har været her i 50 år. Der sker noget nyt hele tiden. Jeg har en masse idéer stående, som jeg ikke kan være med til at føre ud i lidt. Det gør mest ondt. Men det er også et udtryk for, at jeg ikke er træt af det, siger han og nævner blandet andet en ny tv-vogn, som de unge kan køre ud og lave tv i, som et af de nye projekter, der nu er sat i søen.

Senest har ungdomsskolen også skullet omstille sig til coronasituationen, og det betød blandt andet, at skolen havde ansvar for de podere, der rykkede ud på skolerne for at teste lærere og elever. Corona har også betydet, at skolen måtte tænke i alternative måder at nå ud til de unge på - nemlig med virtuelt samvær og kurser i blandt andet bagning og kreative fag, hvor personalet kørte ud med grejet til de unge.

Forskellige trends

Har de unge så forandret sig gennem det halve århundrede? Ikke synderligt, mener Mikael Lieberkind.

- De forskellige trends har forandret sig, men ikke de unge. Vi har aldrig haft bedre unge. De er søde, imødekommende og glade, men der vil selvfølgelig altid være nogle, der ikke finder et ståsted i livet, siger han.

De trends, der har ændret sig, er blandt andet, at det i gamle dage var et hit at gå på HUC's diskotek og i klub, mens det i dag i højere grad er ungdomsskolens forskellige kurser, der trækker.

- Der er stadig mange i klub, men det er måske 300 i alt i hele kommunen, mens der er mellem 175 og 225 hold i ungdomsskolen - hvor der i gamle dage var 10-12 hold i alt. Så det er en positiv udvikling, mener han - og nævner, at skolen tilbyder alt fra rapelling, kinesisk, babysitterkursus og meget andet.

Han mener også, at forældrene og børns omgivelser har forandret sig i højere grad end de unge selv.

- Forældre er blevet langt mere beskyttende over for de unge. Men der er en ting, vi ikke har formået at beskytte de unge mod - og det er præstationspresset. Det er noget, vi skal tænke meget over. For i dag skoler man børn allerede i børnehaven. Lad børn lege, siger han.

Så selvom det med vemod at sige farvel efter 51 år, ser han frem til at kunne sænke skuldrene efter mange år med ansvar.

- Der er omkring 100 ansatte og vi er i det meste af kommunen, så jeg glæder mig til at tage skuldrene ned og ikke havde det ansvar mere, siger han.

Trofaste medarbejdere

Han er i øvrigt ikke den eneste, der har været lang tid på Ungdomsskolen. Den ældste medarbejder, Sonja på 84 år, har været ansat i 53 år - og mødte første gang Mikael, da han var 15 år. Også souschefen Søren har været med i mange år.

- Vi har ikke haft personaleflugt, konstaterer han med et smil - og en stor ros til personalet, der kan alt det, han ikke selv kan, som han udtrykker det.

Selvom det nu er mange år siden, Lieberkind overtog fra Verner Bak Madsen, er det stadig i hans ånd, skolen drives.

- Det er en spejderånd, og der er en goodwill omkring stedet, som er skabt af, at mange har haft en god tid her. Stedet har et godt ry og rygte ved at være et godt og trygt sted, siger han.

Det vigtigste at give videre til de unge, mener han, er, at de er noget i kraft af at være et godt menneske. Derfor er der også plads til alle i det traditionsrige Cirkus Kanutski, arrangeret af Ungdomsskolen, der hvert år favner alle de cirka 200 børn, der vil være med.

- Man er noget, fordi man er et godt menneske. For hvad er det at være noget? Hvis du er god mod andre mennesker og er imødekommende og behandler andre godt - så er du noget.