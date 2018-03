Send til din ven. X Artiklen: Ungdomshus ja tak, men ikke i Kongensgave børnehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomshus ja tak, men ikke i Kongensgave børnehave

Gribskov - 14. marts 2018 kl. 09:42

Debat

Udvalget for udvikling, by og land har mandag den 12. marts givet grønt lys for at etablere et ungdomshus i den tidligere Kongensgave børnehave.

I Venstre har vi i processen lyttet til nogle rigtig sympatiske og seriøse unge mennesker, og vi har lyttet til naboerne til det kommende ungdomshus.

Vi har deltaget i et velbesøgt borgermøde, og vi har besøgt de nærmeste naboer, som var oprigtigt bekymrede for at blive naboer til ungdomshuset.

Alt dette medførte, at vi fra Venstres side anbefalede at finde et andet sted at placere ungdomshuset, gerne centralt i byen, og så benytte området ved den tidligere børnehave til boligbyggeri, rigtig gerne seniorboliger, som er utrolig efterspurgte.

Desværre var vi det eneste parti i udvalget, som fandt denne idé hensigtsmæssig, og vi stemte derfor imod beslutningen om, at der skal være ungdomshus i den tidligere børnehave.

Jannich Petersen og Bent Hansen

Venstre

Medlemmer af udvalget udvikling by og land