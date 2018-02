Se billedserie Kirsten Carstensen og hendes mand bor lige ved siden af den nedlagte børnehave og frygter gener ved at få en skaterbane til nabo. Foto: Jeppe Jul Garnak

Ungdomshus flytter: Nye naboer frygter støjende skaterbane i baghaven

Gribskov - 01. februar 2018

- Hvorfor skal skateboardbanen ligge i min baghave, udbryder Kirsten Carstensen.

Det har ikke været planen før, mener hun.

- På de tegninger, jeg har set, skal banen ligge ude på parkeringspladsen, indvender Kirsten Carstensen.

- Vi har flyttet skaterbanen, fordi vi har lyttet til den kritik, der har været, svarer Pernille Søndergaard (ng), formand for udvalget Udvikling, By og Land.

Hun har inviteret til borgermøde i den nedlagte børnehave, hvor der er planer om, at Helsinge Ungdomshus skal flytte ind. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sammen med en gruppe embedsfolk præsenterede Pernille Søndergaard de fremmødte borgere for et luftfoto af bygningen, og det var Kirsten Carstensen ikke begejstret for.

- Det er en dårlig plan, begge steder er dårlige placeringer, indvender Kirsten Carstensen inden præsentationen af planen fortsætter.

Lidt over halvtreds personer deltog torsdag aften i mødet i den nedlagte børnehave på Kongens Gave 93 i Helsinge. Her lyttede de - og diskuterede - planerne om, at Helsinge Ungdomshus skal flytte fra den nuværende placering på Møllestien og ind i den nedlagte børnehave.

De fleste deltagere var beboere i nabolaget, men en gruppe unge og en håndfuld embedsfolk var også mødt op. Primært for at svare på spørgsmål men også - særligt for de unges vedkommende - i et forsøg på at overbevise de lokale om, at de kan være helt rolige ved at få et ungdomhus til nabo.

- Der bliver et rend af mennesker ind og ud, lød bekymringen fra en af naboerne.

- Og der er i forvejen problemer med graffiti og cykler, som bliver punkteret, nævnte en anden.

- Jeg kan se nogle stå og sælge stoffer nærmest dagligt hernede, pointerede en tredje.

Mange af beboerne gav i løbet af mødet udtryk for, at de oplever jævnlige problemer med kriminalitet i området.

- Men vi er her slet ikke endnu, så det er ikke os, vi accepterer slet ikke den slags, vi vil heller ikke have kriminalitet eller narkosalg, lød svaret samstemmende fra de unge.

Hvis de unge kommer ind i området, så er der mulighed for, at de kriminelle aktiviteter bliver skubbet ud af området, lød argumentet samtidig fra lederen af Gribskov Ungdomsskole Mikael Lieberkind.

Han garanterede, at naboerne ikke ville opleve problemer med et musikøvelokale, som skal indrettes i huset, og som flere også frygtede støjgener fra.

- Jeg æder min hat, hvis man kan høre musiklokalet, garanterede han.

- Vil du så også spise den, hvis man kan høre skaterbanen, spurgte Kirsten Carstensen.

- Faktisk har jeg ikke nogen hat, lød svaret fra Mikael Lieberkind.

Både han, Pernille Søndergaard, de unge og gruppen af embedsmænd understregede dog flere gange, at skaterbaner i dag kan laves, så de ikke giver støjgener til naboerne.

- Og den nuværende skaterbane ved ungdomshuset på Møllestien hører naboerne ikke, sagde Mikael Lieberkind.

En del af planen for den nedlagte børnehave er også, at SSP-medarbejdere og sundhedsplejesker skal have plads i huset. Det var der dog ikke nogen, der havde de store indvendinger imod.

I store træk virkede de færreste også til - efterhånden som mødet skred frem - at acceptere fortællingen om, at de unge, som bruger ungdomshuset, er nogle »søde unge« som Pernille Søndergaard formulerede det i sin opsummering efter mødet.

Da alle spørgsmål var stillet og mødet hævet fortsatte diskussionerne om skaterbanen i mørket udenfor huset.

Politikerne skal tage stilling til planerne på et møde den 19. februar.