Se billedserie - Det kunne godt gøre folk utrygge, at der holdt 4-5 biler udenfor, for så kunne det godt se ud, som om de var inde på Remisen - men det er de ikke, lyder det fra Allan Christiansen, Remisens pædagogiske leder. Foto: Anna Hjortsø

Ungdomshus: Unge kan trygt komme her

Gribskov - 01. juli 2021 kl. 04:02 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I midten af juni blev seks unge mænd - hvoraf fem af dem var mellem 17 og 19 år gamle - i byretten dømt for et groft gruppeoverfald på en 17-årig på Helsinge Station.

I den forbindelse kom det frem, at anklagemyndigheden forgæves forsøgte at få et opholdsforbud for mændene i Gribskov. Begrundelsen var, at de unge havde tilknytning til banden Crips.

Anklagemyndigheden ønskede nærmere bestemt, at forbuddet skulle gælde i Helsinge samt i området ved ungdomshuset Remisen og stationen i Gilleleje - fordi politiets vurdering var, at det er steder, de opholdt sig.

Det får nu pædagogisk leder Allan Christiansen til at gøre forældre opmærksom på, at de aldrig ser Crips-medlemmer på selve Remisen, som er et ungdomshus for de 15 til 21-årige i kommunen.

- I hvert fald ikke indenfor. Vi ved godt, at der holder nogle biler herude - længere nede ved stationen. Vi har også spærret af med nogle store sten i samarbejde med kommunen, så de ikke kan holde ude foran Remisen. Det kunne godt gøre folk utrygge, at der holdt 4-5 biler udenfor, for så kunne det godt se ud, som om de var inde på Remisen - men det er de ikke, siger han.

Han fortæller, at det begyndte samtidig med corona-krisen, og at bilerne tidligere har holdt ude foran Remisen ved skaterramperne.

- Jeg skal ikke udtale mig om, hvorvidt de er medlem af det ene eller det andet - det lader vi politiet bestemme. Jeg kender langt de fleste unge mennesker, der er i bilerne, og det er meget sjældent, de kommer ind på Remisen - så er det for at låne et toilet, og de kommer pænt ind og spørger.

Hvad vil du sige til forældre, der føler sig utrygge ved, at der holder de her biler i nærheden?

- Hvis nogen forældre er utrygge, så er det allerbedste, de kan gøre, at komme ind og snakke med mig. De skal være hjerteligt velkomne til at komme ind og få en kop kaffe, så vil jeg gerne fortælle dem, hvordan det forholder sig, og at de trygt og roligt kan lade deres børn komme op og skate på ramperne. Hvis de tænker, det er et farligt sted at være, så kom op og få en rundvisning.

Snak i bilruden Allan Christiansen fortæller, at der godt kan være kontakt mellem brugerne af Remisen og de unge i bilerne.

- Der er nogle unge - som de sociale myndigheder også har styr på - der gerne vil stå og snakke ovre i bilruderne, men det kan de lige så godt gøre ovre på stationen, som på havnen eller Circle K. Vi opfordrer alle de unge, der er her, til at være på Remisen og ikke ude ved bilerne, når de holder der.

Han fortæller, at bilerne som regel holder der sent om aftenen ved 22-23-tiden, hvor langt de fleste brugere af Remisen er taget hjem.

Og Allan Christiansen fortæller, at han kender rigtig mange på tværs af generationer i Gilleleje.

- Det gør jo, at jeg har en stor indsigt i, hvad der sker ude foran. Og i forhold til de unger, som hænger lidt for meget sammen med de biler, kan jeg tage fat i deres forældre og sige »nu tror jeg lige, I skal tage en snak med jeres søn, inden der sker mere,« siger han.

»Fantastisk dialog« Allan Christiansen fortæller også, at der i åbningstiden altid er en voksen til stede på Remisen, og at ungdomshuset også har et samarbejde med politiet om problemstillingen.

- Vi har en lokal betjent, som jeg har en rigtig god dialog med, og jeg har en fantastisk dialog med politiet. For noget tid siden blev ungerne på Remisen utrygge over, at politiet kom så meget. Der havde jeg en snak med politiet om, at det er i orden, at de runderer - men at de ikke skulle komme ind på Remisen så meget, fx med narkohunde. Det fik vi en god snak om, og det lod de så være med.

Når politiet kigger forbi nu, runder patruljen pladsen udenfor, tager måske en snak med dem, der sidder i bilerne og kører igen, fortæller Allan Christiansen, der også siger, at politiets hunde aldrig har fundet noget, fx hash, på Remisen.

- Vi har virkelig gjort vores til, at det er de gode unge, der kan få lov at fylde her på Remisen, og det synes jeg også, at det er.

Frederiksborg Amts Avis ville gerne have spurgt Nordsjællands Politi nærmere ind til Crips' tilstedeværelse i Gribskov, blandt andet hvor mange medlemmer, det drejer sig om, hvor længe de har været til stede, og hvordan man hos politiet er opmærksomme på banden. Men politiet har afvist at stille op til interview.

Nordsjællands Politi oplyser dog i en mail, at der er tale om en mindre gruppering af utilpassede unge primært fra Helsinge og Gilleleje:

»En af disse unge anses som medlem af Crips, mens Nordsjællands Politi i øvrigt har kendskab til en lille håndfuld personer, der anses for løst tilknyttede til grupperingen«.