Kongerne valgte Nordsjælland som deres fristed. Et sted, hvor de kunne slappe af og nyde naturens skønheder. Findes der noget bedre sted? Foto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: Ung i Gribskov: "Jeg priser mig lykkelig for at bo her" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung i Gribskov: "Jeg priser mig lykkelig for at bo her"

I Gribskov er man konstant omgivet af natur, og jeg priser mig lykkelig for at bo her, skriver Rebecca Maria Høhling i sin kronik

Gribskov - 13. november 2020 kl. 18:28 Af Rebecca Maria Høhling, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen

Det er forår. Solens stråler lyser ned igennem trætoppene og oplyser bøgetræernes friske grønne blade. Jeg hører ikke andet end den tordnende lyd fra min hests hove, når hun i fuld galop flyver hen ad skovstien. Mit hår blæser i vinden, og jeg nyder følelsen af at være fri fra hverdagens bekymringer. Findes der noget bedre end dette?

Jeg har altid holdt meget af naturen og dyrelivet, og jeg priser mig lykkelig for at være opvokset på landet. Jeg mindes mine mange opdagelsesture i haven som lille på jagt efter frøer, snegle og andre smådyr. I børnehaven var jeg ikke som mange andre piger. Mange af pigerne holdt af at sidde indendørs og lege med barbiedukker, men ikke mig. "Mælkevejen", som min børnehave hed, havde en stor naturlegeplads, og det var herude, jeg følte mig mest hjemme. Jeg klatrede i træer og kravlede rundt i græsset, så der gik hul på bukseknæene, men jeg var ligeglad.

Ung i Gribskov Hvordan ser unge på verden - og på livet i Gribskov?





I samarbejde med Gribskov Gymnasium har Ugeposten udskrevet en artikelkonkurrence. Denne artikel er en af besvarelserne. Hvordan ser unge på verden - og på livet i Gribskov?I samarbejde med Gribskov Gymnasium har Ugeposten udskrevet en artikelkonkurrence. Denne artikel er en af besvarelserne. Jeg elsker stadig naturen, og den påvirker mig på en måde, som ingen andre steder gør. Den får mig til at slappe af og gør mig i stand til at glemme alle mine bekymringer.

En tur i Valby Hegn Som ung er der mange ting i hverdagen, der kan virke trykkende eller stressende. Meget af min hverdag foregår på Gribskov Gymnasium, og når man har fri, er der lektier og andre opgaver, der skal klares. Der er ikke meget tid til at fordybe sig og koble fuldstændigt fra - og det har man brug for. Det er forskelligt fra person til person, hvordan man bedst kobler fra. Nogen tager til storbyen for at opleve byens sus og liv, andre sidder hjemme i sofaen og ser Netflix.

Jeg er også typen, der kan koble fra ved at slappe af i min seng med en serie på Netflix, men der findes andre ting, der virkelig kan få mig til at slappe af. Det bedste, jeg ved, er at tage ud i Valby Hegn og ride en tur i skoven. Det er, hvad jeg betragter som absolut afslapning og lykke.

Min mor har flere gange spurgt mig: "Når du bliver ældre, tror du så ikke, at du hellere vil bo i København? Der er jo lidt mere liv, og alt, hvad man skal bruge, ligger lige i nærheden". Mit svar er altid det samme. Nej. København er en dejlig by. Ligesom andre unge tager jeg gladelig derind en gang imellem med venner eller familie og går en tur på strøget. Dog er jeg glad for, at mit hjem ikke befinder sig her, men i Ørby. København har mange kvaliteter som butikker, biografer og caféer, men der mangler nu alligevel noget.

Elegante rådyr For ikke så længe siden, da jeg var ude at køre med min mor, så vi en stor flok rådyr stå ude på marken. Min mor stoppede bilen, og vi kiggede ud ad ruden og betragtede flokken i stilhed.

Solen sendte et gyldent skær ud over marken, og jeg sad og nød synet af disse smukke elegante skabninger, hvis brune pels glødede i det varme lys. Hvert skridt var let og yndefuldt, og det var, som om tiden stod stille i dette smukke øjeblik. Det er stunder som disse, der får mig til at værdsætte den storslåede natur, der omgiver mig. Disse stunder lærer mig at være i nuet.

Nogle bymennesker ville måske spørge; "Hvad skal man dog tage sig til nu, hvor der ikke er cafeer eller gode shoppingmuligheder?" Jeg synes, der er meget at tage sig til på landet. Jeg har haft mange skønne stunder med mine veninder bl.a. på Tisvilde Strand. Jeg husker de mange gange, vi har været oppe på pizzeriaet og hente pizza, for derefter at tage ned til stranden og spise den sammen ved strandkanten.

Jeg er også ofte taget til stranden med familie for blot at nyde udsigten ud over vandet. Jeg kan sidde længe i sandet og blot betragte bølgerne. Hvordan de vokser i størrelse i takt med, at lyden bliver højere og højere. Hvordan de nærmer sig sandbredden for derefter at falde sammen og efterlade lyden af en beroligende sagte skvulpen i vandkanten. Jeg føler mig hjemme, når jeg sidder i den friske luft og lytter til bølgernes brusen.

Ikke alle mennesker forstår at værdsætte naturen omkring os. Her i Gribskov er man konstant omgivet af natur, og det er derfor, jeg priser mig lykkelig for at bo her. Der findes mange smukke naturområder rundt omkring i Danmark, men der er nu noget særligt ved Nordsjællands store grønne bøgeskove og varierende natur. Mange har hørt navnet "Kongernes Nordsjælland", og jeg synes egentlig, at denne titel er meget passende. Kongerne valgte netop Nordsjælland som deres fristed. Et sted, hvor de kunne slappe af og nyde naturens skønheder. Findes der noget bedre sted? Ikke i min verden.