Ung Gilleleje-sanger får tilbud fra X Factor

Frederik Cornelius Dalby har afvist bejleriet fra X Factor, som gerne ville have ham med i programmet.

Gribskov - 14. maj 2018 kl. 13:53 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap er denne sæsons X Factor overstået, før nye talenter allerede melder sig på banen forud for den kommende sæson, der finder sted på TV2.

I sidste uge var Frederik Cornelius Dalby, der kommer fra Gilleleje og til dagligt går i 2.g på Gribskov Gymnasium, nemlig på scenen i Tivoli for at præsentere en af sine sange under sit kunstnernavn Cornelius, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og det gik så godt, at Cornelius efterfølgende fik et tilbud fra X Factor om at komme til audition i den kommende sæson. Det valgte han dog imidlertid at takke nej til.

- Jeg fik et tilbud fra en dame fra X Factor, som var til stede og optog koncerterne. Jeg sagde nej, fordi jeg ikke synes, det er den rigtige vej at gå. Men det er rimelig vildt, og jeg overvejede det virkelig, siger Frederik Cornelius Dalby, som dog stadig har muligheden for at gå til audition, når disse finder sted efter sommerferien.

- Men jeg er ret sikker på, at jeg ikke ombestemmer mig, siger han.

Frederik Cornelius Dalby har igennem flere år været en del af Gribskov Musikskole og er det stadig. er blevet inviteret til at deltage i et Songwriter-forløb i efteråret, ligesom han udgiver en ep om knap 14 dage.