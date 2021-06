Lokale kræfter i Blistrup ønsker et tættere sammenspil mellem skole og lokalmiljø. Foto: Nordicom

Undlod at stemme: Nu skal skole-sag behandles i byrådet

Gribskov - 11. juni 2021 kl. 04:00 Af Nicklas Skyum Clausen

En mulig udskillelse af Blistrup Skole fra Gilbjergskolens afdelinger i Gilleleje har måske ikke så lange udsigter, som onsdagens møde i Børn, Idræt og Familie-udvalget i Gribskov Kommune ellers gav udtryk for.

For Bent Hansen (Venstre) har nu bedt om at få sagen behandlet på næste byrådsmøde, der afholdes 24. juni:

- I Venstre synes vi, det er en meget god og seriøs henvendelse, vi har fået fra gruppen af Blistrup-borgere. Det er Venstres politik, at vi har små, selvstændige skoleenheder. Det, mener vi, er bedst for lokalsamfundene, siger Bent Hansen.

Ved onsdagens møde blev det ellers besluttet, at en eventuel selvstændiggørelse af skolen først kunne komme på tale i 2023, hvor tildelingsmodellen for skoleområdet atter skal evalueres.

Forslaget om at udskyde beslutningen var foreslået af Socialdemokratiet og Nyt Gribskov, og stemt igennem med seks stemmer for. Kun Bent Hansen undlod at stemme, og nu står det altså klart hvorfor.

- Nu vil vi gerne have belyst den økonomiske side af det. For som borgerne skriver, så ser det kun ud til at give en merudgift på omkring en halv million kroner ifølge tildelingsmodellen, siger Bent Hansen.

Det er en gruppe lokale kræfter fra Blistrup, der har sat sagen på dagsordenen hos politikerne efter en henvendelse til udvalget for Børn, Idræt og Familie.

Gruppen omfatter blandt andre Lars Enevoldsen, formand for Blistrup Lokalråd, René Mauritzen, der er formand for Blistrup Medborgerhus og uddeler i Superbrugsen, Per Roswall, formand for Blistrup Idrætsforening samt flere forældre fra skolebestyrelsen på Gilbjergskolen.

Positivt skridt

Lars Enevoldsen, formand for Blistrup Lokalråd, er naturligvis glad for, at der nu arbejdes videre på gruppens forlag:

- Jeg synes da, det er positivt, at det bliver taget op i en bredere kreds. Så er der måske flere, der kan se fornuften og muligheden, siger han og fortsætter:

- Vi er glade for, at det nu ligner en lidt mere fornuftig dialog og ikke noget, der skubbes hen i 2023, siger Lars Enevoldsen.

Årsagen til at henvendelsen om selvstændiggørelse af Blistrup Skole er kommet netop nu er da også, at afdelingen står foran at skulle ansætte en ny afdelingsleder med start fra næste skoleår.

- Nu står vi i en situation, hvor der skal findes en ny afdelingsleder til skolen. Der håber vi, man kan slå to fluer med ét smæk og skille skolen ud som selvstændig enhed og få den opblomstring, som lokalmiljøet har brug for, har Lars Enevoldsen tidligere pointeret i avisen.

Gilbjergskolen er i dag inddelt i fire afdelinger. To, der går fra 0.-6. klasse på henholdsvis Parkvej i Gilleleje og i Blistrup, en udskolingsafdeling på Parkvej i Gilleleje samt Idrætsvej i Gilleleje, der fungerer som specialpædagogisk afdeling.

Ramløse Skole er forbilledet

Både Bent Hansen og Lars Enevoldsen pointerer, at man i forbindelse med Ramløse Skoles selvstændiggørelse fra Nordstjerneskolen i 2017 har gjort positive erfaringer.

- Både skole og lokalsamfund har været i en positiv udvikling, siger Bent Hansen.

Fra Blistrup-gruppens side handler forslaget da også om, at man vil knytte skole og by tættere:

» Vi vil fortsætte den gode rejse og særligt styrke samarbejdet med lokalmiljø og foreninger. Vi har et stærkt idrætsliv med voksende klubber samt nye fritidstilbud og har brug for en endnu stærkere lokal og selvstændig skole for at understøtte dette,« skriver de blandt andet i henvendelsen til Børn, Idræt og Familie-udvalget.

Blistrup Skole har siden 2012 hørt under Gilbjergskolen.