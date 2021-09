Underretninger om børn eksploderede under nedlukningen: Sådan går det nu

Til sammenligning modtog kommunen samlet set 812 underretninger i hele 2020. Men nu ser det ud til, at tendensen er ved at klinge af, lyder det fra centerchef i Gribskov Kommune, Erica Tromp.

- Vi ser nu en stabilisering i forhold til den voldsomme store stigning, vi så i foråret, som var næsten dobbelt op i forhold til året før under corona. Nu er vi der, hvor vi i alt har fået 85 flere underretninger i 2021 på nuværende tidspunkt, sammenlignet med samme tidspunkt i 2020. Det svarer til en stigning på 22 procent, som også indeholder den meget massive stigning i foråret. Så vi er egentlig positive over for den udvikling, i forhold til, hvordan det så ud i foråret, siger Erica Tromp.

Konklusionen er altså indtil videre, at det sociale efterslæb som følge af en hverdag, der blev vendt på hovedet under pandemien, fortsat er tilstede, men at omfanget tilsyneladende er mindre end tidligere på året, når man ser på underretningerne.

- Når vi får de her underretninger kigger vi på dem, og vi tager dem alle alvorligt. Og der, hvor der skal ske yderligere tiltag, der sætter vi ind. De fleste underretninger sker i sager, vi kender i forvejen, så der sker også en naturlig opfølgning her, siger hun.

- Det, vi kan se i vores underretninger, det er, at det handler mest om store børn og teenagere. Set fra en coronavinkel handler det meget om, at de ikke kom i skole og var så isolerede, som de var, under corona - og uden deres kammerater og sociale fællesskaber. Ligesom man heller ikke skal underkende den positive betydning af de daglige kendte rutiner. Det er stadig nogle af de påvirkninger, som vi ser i underretningerne, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Men det er ikke den markante stigning, som vi så i foråret, siger centerchef Erica Tromp.

Sundhedsvæsnet

Erica Tromp fortæller desuden, at mange af underretningerne kommer fra sundhedsvæsenet og psykiatrien. Også her har coronanedlukningen spillet en rolle. Det er nemlig ikke så nemt for alle at vende tilbage til en hverdag, hvor corona ikke længere spiller en rolle.

- At børnene nu skal ud og finde en normal rytme, det er i særdeleshed svært for de børn og unge, der også har haft udfordringer tidligere. Så selvom vi kan se en tendens til, at antallet af underretninger er faldende, har vi også en opmærksomhed på området, så vi får hjulpet børn og unge til at få en normal hverdag igen, siger hun.

Næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Ditte Brøndum, har tidligere fortalt, at man i foreningen har en fornemmelse af, at man på landsplan har set færre underretninger end normalt under nedlukningen, og at der derfor kan vise sig at være en ophobning på den anden side.

- Jeg tror, de samlede tal vil vise, at der nok er nogle ophobede problemer, der skal tages vare på. Det er vores bekymring, siger hun.