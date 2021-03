Undenlandske kvinder stjal for 2.300 kr.

To kvinder stjal blev onsdag taget med fingrene i kagedåsen. Kvinderne på henholdvis 37 og 38 år var en tur i Kvickly i Helsinge. Her forsøgte de at stjæle varer for 2.300 kr. Men en butiksdetektiv gennemskuede deres foretagende og stoppede dem, efter de havde passeret kasselinjen.