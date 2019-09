Efter at have brugt otte minutter og 22 sekunder på at behandle ni punkter kunne borgmester Anders Gerner Frost erklære mødet for afsluttet. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Umuligt at finde partnere til frikommune-forsøg

Gribskov - 03. september 2019 kl. 21:26 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har ikke været muligt at finde andre kommuner, der vil indgå i et frikommune-forsøg sammen med Gribskov, sagde borgmester Anders Gerner Frost på et ultra kort byrådsmøde tirsdag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag:

I 2016 fulgte Gribskov Kommune en opfordring fra daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) til alle kommuner om at indgå i nogle frikommuneforsøg, som kunne udfordre de eksisterende regler og vanetænkning ved løsning af serviceopgaver.

Gribskov indgik i et forsøg på socialområdet sammen med otte andre kommuner, som i et projekt med titlen »Mennesket før systemet - En plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren« skal arbejde med (citat:)»helhedsorienterede indsatser og tilgange, der tager udgangspunkt i borgerens/ familiens samlede behov.« De øvrige kommuner er Ballerup, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Helsingør og Hillerød.

Forsøget kører stadig, og inden Gribskov byråd gar fået forelagt en evaluering af, hvad der er komet ud af det forsøg, skulle det på et byrådsmøde tirsdag aften tage stilling til, om kommunen skal følge en ny opfordring fra Indenrigsministeriet til at indgå i et nyt frikommuneforsøg. Betingelsen for at deltage er, at man indgår et kommunenetværk med mindst 60.00 indbyggere.

- Økonomiudvalget indstiller, at vi ikke indgår i et nyt forsøg. Årsagen er ganske simpelt, at vi ikke har kunnet finde nogen anden kommune, som vi har kunnet blive enige med om et nyt projekt. Derimod er vi i økonomiudvalget enige om, at vi, når og hvis der kommer en ny ansøgningsrunde, vil søge om at indgå i et frikommuneforsøg på sundhedsområdet, sagde borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov).

Ingen ønskede at kommentere hans udmelding.

Deltagelsen i det nuværende forsøg koster i øvrigt Gribskov Kommune 100.00 kroner om året. Oven i skal lægges 50.00 kroner som bidrag til en konsulentrapport samt den arbejdstid, som de ansatte i administrationen bruger på forsøget, der endnu ikke, der endnu ikke har resulteret i nogen konkret handling eller indstilling til beslutning.

Byrådsmødet er det hidtil korteste åbne møde, der er blevet afviklet i Gribskov Kommunes historie.

Der gik 17 minutter fra, at Anders Gerner Frost erklærede mødet for åbent, til han erklærede det for lukket. Behandlingen af de ni punkter på dagsordenen tog otteminutter og 22 sekunder.

Det meste af tiden blev brugt til afsyngelsen af aftenens fællessang, John Mogensens gamle hit »Der er noget galt i Danmark«. Sangen var valgt af 1. viceborgmester Bo Jul Nielsen (Løsgænger).

- Det er en af vores ældste protestsange. Jeg har valgt den, fordi jeg synes, at den handler lidt om kommunens økonomi på grund af udligningsreglerne, sagde han, hvor efter byrådsmedlemmerne efter bedste evne forsøgte at give sangen vinger.

Der var kun få punkter på dagsordenen.

Der blev godkendt en ny tidsplan for byrådets budgetbehandling.

Udsholt Vandværk fik kommunens som garant for optagelsen af et lån på 10 millioner kroner, der skal bruges til udskiftning af 2500 utætte brønde og andre dele, der kan mindske vandspildet.

Det blev godkendt, at der udarbejdes lokalplan for de første 10 boliger i Troldebakkerne.

Der blev godkendt ny praksis for udarbejdelse af lokalplaner. Fremover er det fagudvalget Udvikling, By og Land, som træffer beslutning igangsætning af lokalplaner. Administrationen får samtidig bemyndigelsen til, at godkende og vedtage planerne endeligt, med mindre, at politikerne i den konkrete sag har besluttet noget andet - eller hvis der indkommer væsentlige høringssvar.

Byrådet godkendte også, at en spildevandsplan for de midlertidige studieboliger, der er placeret ved Gribskov Gymnasium, sendes i høring.

I forbindelse med en omrokering i den socialdemokratiske gruppe godkendtes det, at Allan Nielsen udtræder af økonomiudvalget og erstattes af Pia Foght.

Der blev også godkendt en ændring vedrørerende en af Gribskov Kommunes pladser i Vurderingsankebævnmet. Torben Dencker (V) indtræder som afløser for Bo Madsen, der er fraflyttet kommunen, mens Sean Crawford nu er suppleant for Torben Dencker.

På den lukkede dagsorden stod blandt andet to punkter med titlen »Salg af ejendom« og »Forberedelse af salg af ejendom«. Mindst det ene af punkterne vedrører kommunens forsøg på at sælge omkring 23.000 kvadratmeter jord i Trodebakkerne, men hverken Anders Gerner Frost eller udvalgsformanden Pernille Søndergaard ønskede at orientere Frederiksborg Amts Avis om, hvad der er besluttet.

Derimod blev der på det åbne møde orienteret om, at det på det lukkede møde var godkendt, at byrådsmedlemmet Sisse Krøll Willemoes (Nytgribskopv)i en periode erstattes af Tonny Nalepa Jensen, ligesom Sean Rask Crawford vat blevet godkendt som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).