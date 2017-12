Ulykkesoffer har fået stjålet bil

Se billedserie Peter Sajith har efter en voldsom ulykke mistet sit job og fået stjålet en bil. Nu håber han på at finde et nyt arbejde i nærheden af Helsinge.

Gribskov - 01. december 2017 kl. 13:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først var han ude for en meget voldsom bilulykke, der var tæt på at koste ham livet. Nu har han mistet sit arbejde og hans nye bil er blevet stjålet.

Ulykkerne er de seneste måneder væltet ned over 24-årige Peter Sajith, der bor i Helsinge.

Den unge mand var denne sommer medstifter og spidskandidat for partiet Ungt Gribskov. Men hans liv slog en kolbøtte, da han en mørk aften den 29. august i en soloulykke på Frederiksværkvej kørte galt.

- Jeg har det godt i forhold til, at jeg har fået et liv efter ulykken. Og nu skal jeg have gang i mit liv igen.

Peter Sajith blev fløjet til Rigshospitalet, hvor han blev lagt i kunstig koma efter ulykken. Han havde mistet en masse blod. Dét er der rettet op på - men han har ar i ansigtet efter ulykken, og han ene ben er sat sammen med skruer. Han humper og kan ikke gå uden smerter, men han håber, at genoptræning gør bedre det. Peter Sajith mistede endvidere sit arbejde efter ulykken, og forsøger nu at finde nyt job, som han kan klare med sit dårlige ben. Dertil købte han en bil, som han skulle bruge til transport. Den er nu væk - tillige med de 10.000 kroner, han betalte for den.

- Jeg købte en ny bil, en Peugeot 406, fra en i byen. Den kostede 15.000, og vi lavede en afdragsaftale. Jeg hentede nøglen og afleverede de første femtusind, fortæller Peter Sajith om købet, som han gjorde af en bekendt.

De næste 5000 blev overført via mobilepay til sælgerens kone den 27. oktober. I alt 10.000 kr.

- Aftalen var, at han skulle låne den tre-fire gange mere i forbindelse med nogle forretninger. Men det blev til mere end tyve gange, og han truede mig på nettet til at udlevere den. Så skrev jeg, at vi nok burde stoppe aftalen.

Dagen efter var bilen væk fra indkørslen på Peter Sajiths privatadresse, fortæller han. Med bilen forsvandt blandt andet Peter Sajiths jakke, kørekort mm, der lå i den.

- Han har åbenbart haft en ekstra nøgle. Jeg kontaktede ham og fik en historie nogle dage efter, hvor han sagde, at ham og hans partner havde fundet bilen med ødelagt rude i Hillerød og taget den til mekaniker. De ville så aflevere bilen.

I mellemtiden havde Peter Sajith henvendt sig til politiet, der kunne fortælle, at bilen var stjålet i februar.

- Og en stjålet bil ville jeg ikke have noget med at gøre, siger han.

Hører ingenting

Sagen står således i dag, at sælgeren har bilen, mens Peter ikke længere har sine 10.000 kroner, som sælgeren ikke vil give ham tilbage,

- Han ignorerer mig og har blokeret mig på facebook. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, siger Peter Sajith. Han har gentagne gange henvendt sig til politiet, men føler ikke, han bliver hørt.

- Det er meget forvirrende, og man får besked på at lave en anmeldelse, men hører så ikke noget, siger en frustreret Peter Sajith.

Han erkender, at han nok har været godtroende i forhold til handlen med bilen.

- Jeg tror på folk og stoler på dem. Men jeg har lært, at man desværre ikke kan stole på alle mennesker, siger han i dag.

- Kun på dem, man har tættest. Jeg er bange for, jeg aldrig ser mine 10.000 kroner igen.

Peter Sajith søger som nævnt også arbejde i disse dage. På grund af ulykken og smerterne i benet har han ikke kunnet blive i sit arbejde som chef for konferenceafdelingens mødeforplejning på Novozymes. Han håber, nogen kan finde en position i for eksempel administration til ham. Og gerne et sted mellem Hillerød og Helsinge - hvor han komme til med toget.

