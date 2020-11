Ulykke: Pige i kritisk tilstand

En 15-årig pige blev onsdag eftermiddag ramt af en bil, da hun krydsede Helsingevej ved Annisse i Gribskov kommune. Pigen er i kritisk tilstand blevet fløjet til Rigshospitalet. Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Stefan Andersen.

- Meget tyder på, hun bliver ramt af en personbil, da hun krydser vejen efter at være stået af bussen. Både pigen og bilens 33-årige fører er fra lokalområdet, siger Stefan Andersen.

Vagtchefen kalder det en tragisk hændelse, at pigen bliver kørt ned. Intet tyder på, at bilens fører har været påvirket eller har kørt for stærkt.

Politiet fik anmeldelse om ulykken klokken 14.53. Pigens pårørende er blevet underrettet.

Ulykken betød, at vejen var spærret i nogle timer.