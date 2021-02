Ulykke: Medarbejder fik loftlift i hovedet

- Vi kan bekræfte, at der har været en arbejdsulykke på Helsingegården, hvor en medarbejder var involveret. Ulykken er sket i forbindelse med anvendelsen af en loftlift. Vi er i gang med at undersøge forholdene nærmere og er i tæt kontakt med leverandøren af udstyret, skriver centerchef i center for strategi og HR, Line Okholm i en mail til Frederiksborg Amts Avis. Her beskriver hun også medarbejderens tilstand.