Uheldig nat for ung bilist

Det var på mange måder rigtig uheldigt for en 25-årig mand fra lokalområdet, at han kort før klokken 3 natten til lørdag blev stoppet af politiet i en bil på Nordre Parkvej i Helsinge.

Udover at den unge mand ikke havde noget kørekort, fandt politiet også ud af, at han var påvirket af både spiritus og euforiserende stoffer. Så det bliver sandsynligvis en halvdyr omgang, når manden modtager bøden for sine forseelser.