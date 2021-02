Alkometeret viste en promille over 2,0, skriver Nordsjællands Politi i dets døgnrapport.

Uheld med ekstrem høj promille: Fik konfiskeret bilen

På Almevej i Græsted skete der et trafikuheld søndag klokken 13.38, hvor der ikke umiddelbart kom nogen til skade.

En 70-årig mand fra Gilleleje blæste alkometeret over det tilladte, nemlig op over en promille på 2,0. Det betød, at hans bil blev konfiskeret af politiet.