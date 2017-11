Se billedserie Hele natten og morgenen blev der forhandlet. Her er det Bo Jul Nielsen og Anders Gerner Frost, der klokken 03:50 lige skal have afklaret nogle detaljer, inden det kan meddeles,at Anders Gerner Frost er den kommende borgmester og Bo Jul Nielsen den kommende 1. viceborgmester. Foto: Karl Erik Frederiksen

Uenighed om valgtilbud: Venstre ville pege på socialdemokrat som borgmester

Gribskov - 24. november 2017 kl. 10:25 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskovs nuværende borgmester Kim Valentin (V) og kommunens formentlig nye 1. viceborgmester Bo Jul Nielsen (S) er uenige om, hvad de har tilbudt hinanden før valget og på valgnatten, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kim Valentin (V) siger, at han før valget indgik en mundtlig aftale med Bo Jul Nielsen (S) om, at Venstre skulle pege på ham som ny borgmester, hvis den blå blok skulle tabe valget, og omvendt, at Bo Jul Nielsen skulle være med til at pege på Kim Valentin som borgmester, hvis den blok skulle vinde valget. Bo Jul Nielsen (S) afviser, at han har været med til at indgå noget, der kan opfattes som en aftale.

- Vi har kun haft en snak om, hvordan situationen kunne se ud efter et valg. Vi har ikke lovet hinanden noget, og jeg har ikke fået et tilbud om, at Venstre eller den blå blok skulle pege på mig som borgmester, hvis den blå blok skulle tabe valget. Jeg ville aldrig kunne indgå sådan en aftale. Jeg har jo også et bagland at tage hensyn til, og her vil man ikke acceptere, hvis jeg gik med i sådan en aftale.

- På valgnatten fik jeg heller ingen tilbud om at kunne blive borgmester for et flertal bestående af Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti. Jeg er overbevist om at hele baglandet, det vil sige begge de socialdemokratiske partiforeninger, heller ikke ville acceptere, at Socialdemokratiet skulle lave konstituering udelukkende med dem. Baglandet mener klart, at det i første omgang gælder om at lave et flertal med Nytgribskov og Enhedslisten, siger Bo Jul Nielsen til Frederiksborg Amts Avis, hvor man også kan læse, hvorfor de blå partier på det foreliggende grundlag ikke vil indgå i en konstitueringsaftale med de tre partier Socialdemokratiet, Nytgribskov og Enhedslisten, som tilsammen har 12 af byrådets 23 pladser.