Udvalgsformand vil opleve virkeligheden

Gribskov - 01. oktober 2019 kl. 03:56

- Jeg skal ikke have fine rundvisninger, eller polerede facader, men mudder og skønne børn med snotnæser.

Sådan skriver formand for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft, i et facebookopslag, efter en dag i praktik hos Sandslottet i Tisvilde. Hvis man skal træffe beslutninger på børneområdet på et oplyst grundlag, er det ikke nok at aflægge et kort besøg på skoler og institutioner, uddyber hun og fortæller, at hun i disse uger er i praktik i hele og halve dage i alle de dagtilbud, institutioner og skoler i Gribskov, der ønsker at få hende ud.

- Jeg er nødt til at komme ud og finde ud af, hvad det er for nogle mennesker og rammer, der mærker de beslutninger, vi træffer. Det skylder vi dem og os selv, siger hun til Fredferiksborg Amts Avis om sin rundtur.

- Indtil videre har jeg fået det ud af det, at jeg har fået bekræftet, at vi har nogle skønne voksne og fantastiske børn i kommunen. Jeg får lyst til at blive vikar for de her unger, siger Natasha Stenbo Enetoft.

I sin praktik i Sandslottet i Tisvilde tegnede hun blandt andet med børnene, hjalp med at rydde bordet af efter frokost og tog med ud på legepladsen. På Ramløse Skole har hun haft dansk og matematik. Og i Elverhøjen har hun købt mudderkager og gynget højt, som hun beskrev det i et Facebookopslag.

- Jeg vil gerne finde ud af, hvilke rammer, vi har, og hvor tingene fungerer godt. Når man eksempelvis snakker om Sandslottet, så ved jeg nu præcis, hvordan der ser ud. Det handler om at komme væk fra de polerede facader, som er noget helt andet, siger hun.

Udvalgsformanden har også tilbragt tid med de lidt større børn og har forleden været i praktik på HUC, Gribskov Ungdomsskoles afdeling i Helsinge.

- Jeg har blandt andet nydt når 6 klasse fra Bjørnehøj er til dans, musik og drama workshop, med professionelle undervisere, skrev hun efterfølgende på Facebook.

Ifølge borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) er udvalgsformanden ikke den første i byrådet, der tager i praktik eller på uformelle besøg.

- Flere byrådsmedlemmer har gjort det på hver sin måde. Blandt andet Pernille Kromann Sams på ældreområdet. Selv har jeg også gjort meget ud af at besøge blandt andet skoler og dagtilbud på en uformel måde, hvor man får sig en snak. Der skabes et fortroligt rum, hvor jeg oplever, at medarbejderne er loyale, og at de tør at give ris og ros. Jeg har også som borgmester taget en kop kaffe med pedeller og skoleledere. Pedellerne ved noget om bygningerne og skolelederne ved noget om skoler og undervisning. Det giver input til rigets tilstand, siger Anders Gerner Frost.

- Så i det omfang, man har mulighed for det, er det et super initiativ og en god måde at få nogle indspark på, siger han.

Det er op til hver enkelt byrådsmedlem, om det er noget, man ønsker at gøre.

- Det er ikke noget, jeg vil sige, at alle skal. Det er ikke noget, man skal pålægge byrådet eller fagudvalg, siger han.