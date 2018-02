Hjemmehjælperne hælder pillerne op i et æggebæger, men tjekker ikke altid om Margit Suhrs nabo også får dem spist. Foto: Margit Suhr.

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand afviser ansvar for dårlige hjemmepleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand afviser ansvar for dårlige hjemmepleje

Gribskov - 13. februar 2018 kl. 12:09 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hjemmehjælperne skal bruge den tid, som det tager at løse den opgave, de er bestilt til.

Med disse ord afviser Betina Sølver Hansen (S), der er formand for Gribskov Kommunes ældre- og omsorgsudvalg, at Gribskov kommune kunne gøre mere for at give en borger i Dronningmølle en bedre hjemmepleje.

Kritikken af forholdene blev bragt frem i Frederiksborg Amts Avis tirsdag, hvor tidligere hjemmesygeplejerske MJargit Suhr beskriver forholdene inde hos sin nabo, der har alzheimer og er svækket efter en mindre hjerneblødning. Vedkommende er visiteret til hjælp morgen, og aften - samt midt på dagen de fire dage om ugen, hvor han ikke bliver kørt til et dagcenter.

Ofte ser hun, at naboen bliver afhentet uvasket, ubarberet og i snavset tøj uden, at han har fået morgenmad - eller fået spist de piller, han skal tage om morgenen. Naboen har fortalt sine observationer videre til Gribskov Kommunes hotline samt til Attendos teamleder. Sidstnævnte har blandt andet afvist, at det er Attendos opgave at gøre mere - og at det i stedet bør handle om, at Gribskov Kommune skal visitere yderligere hjælp til ham.

- Attendo eller dets hjemmehjælpere kan ikke undskylde sig med, at de ikke har tid nok til de opgaver, de skal løse. Hvis en borger er visiteret til at få hjælp morgen middag og aften, så skal Attendos medarbejdere være tilstede lige så lang tid, som der er behov for, siger Betina Sølver Hansen (S), der er formand for Gribskov Kommunes ældre- og omsorgsudvalg.

- Det er slet ikke værdigt, at en borger kommer hjemmefra på den måde om morgenen. Hvis Attendos medarbejdere mener, at der ikke er tid nok til at løse den opgave, borgeren er visiteret til, er det ikke kommunen, der gør noget forkert. Det er dem, der skal udføre opgaven. Borgerne bliver jo ikke viseret til hjælp i en bestemt tidsperiode. De bliver visiteret til en opgave, for eksempel hjælp til morgentoilette, påklædning, indtagelse af morgenmad og medicin. Hvis ikke de kan nå at udføre opgaverne for denne mand, inden han bliver kørt til dagcenteret Holbohave, bør de møde noget før, så de har tid nok til at udføre opgaven, siger Betina Sølver Hansen.

- Hvad skal andre pårørende og andre borgere gøre, når de har de har kontaktet kommunens hotline og Attendos lokale ledelse, og oplever, at det så ikke hjælper, bliver Betina Sølver Hansen spurgt i onsdagsudgaven af Frederiksborg Amts Avis:

- Jeg kan kun give det råd, at de skal kontakte politikerne. Jeg er sikker på, at vi alle vil vide, hvordan hjemmeplejen fungerer, så vi tage stilling til, hvad der bør ske, svarer Betina Sølver Hansen.

relaterede artikler

Klage efter kvindes død fører til skarp kritik af privat ældrepleje 17. juli 2017 kl. 16:04

Ældreråd har peget på fejl i ældrepleje i halvandet år 19. juli 2017 kl. 03:10

Attendo får nyt påbud: Kan miste sygeplejen 14. oktober 2017 kl. 01:01