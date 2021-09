Muligheden for badehotel ser ud til at udgå af lokalplanen. Illustration fra opstartsredegørelse

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand ærgrer sig: - Det kan jeg kun beklage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand ærgrer sig: - Det kan jeg kun beklage

Gribskov - 17. september 2021 kl. 08:47 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Efter stor lokal modvind er planerne om et badehotel på et areal nær et fredet område ved Dronningmølle droppet. Det oplyser manden bag, ejer af Dronningmølle Strand Camping Keld Althoff.

Planerne har vakt kritik i lokalområdet, hvor syv grundejerforeninger tidligere er gået sammen om både et høringssvar, men også en klage over forslaget.

Den store kritik fik kommunen til at bede Keld Althoff fremsende et nyt, mere detaljeret projekt.

Det kunne borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) oplyse på et borgermøde i byen sidst i august.

Formand beklager

I sin pressemeddelelse siger Keld Althoff blandt andet, at han har mærket den store kritik, men han mener også, at der er misforståelser i sagen.

- Jeg ønsker ikke at ødelægge den gode stemning i byen og kæmpe imod vindmøller af misforståelser, som jeg ser dukker op på sociale medier. Det er en båd som en konservativ byrådspolitiker ihærdigt har forsøgt at få til at gynge og jeg konstaterer, at et forventet kendskab til en lokalplansprocedure nemt fordamper i iver efter stemmer, siger Keld Althoff.

Trine Egetved, Konservatives medlem af byrådet, afviser at have forsøgt at få både til at gynge.

- Det her med at der kommer nogle udviklere og alt bliver tilpasset efter deres interesser, det er jeg ikke med på, siger hun blandt andet.

Pernille Søndergaard (NytGribskov), formand for fagudvalget Udvikling, By og Land ærgrer sig til gengæld over Keld Althoffs beslutning.

- Det er ærgerligt, hvis lokale erhvervsdrivende føler sig nødsaget til at tage projekter ud af vores kommune på grund af den dialog, der har været. Det kan jeg kun beklage, at man føler sig nødtaget til, siger hun.

Pernille Søndergaard understreger, at man i NytGribskov ellers er velvillige over for tiltag, der kan bidrage til at skabe vækst i kommunen.

- Erhvervsdrivende, der gerne vil skabe vækst i kommunen, håber vi altid, vi kan hjælpe med at finde løsninger, der også er i overensstemmelse med naboernes ønsker, siger Pernille Søndergaard og fortsætter:

- Og når nu en erhvervsdrivende vælger at tage så drastisk et skridt, så må vi respektere og tage ved lære, siger hun.

Lokalplan stadig på vej

Sagen skal atter behandles på et møde i udvalget for Udvikling, By og Land tirsdag den. 21. september.

Her fremgår det af dagsordenen, at administrationens indstilling er, at der skal arbejdes videre på lokalplanen - men »uden byggemulighed for badehotel.«

Keld Althoff har selv i en mail til forvaltningen 8. september foreslået følgende:

»Jeg vil foreslå Lokalplan forslaget godkendes, med den tilføjelse at badehotellet på matr. 1. tu. IKKE kan opføres, før der har været en grundig debat der også inddrager borgerne i Dronningmølle i det endelige arbejde med højde og arkitektur. Badehotellet skal tilpasses omkringliggende bebyggelse i højde og arkitektur. Dette skal ske inden der kan gives byggetilladelse til opførelsen.«

Grundejerne i Dronningmølle er dog ikke entydigt tilfredse med udkastet til lokalplanen, lyder det fra Christian S. Laursen, formand for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark.

- Den rummer også nogle elementer omkring en campinghytteby på 2.700 kvadratmeter. Det mener vi også er en udfordring i forhold til det fredede område. Der har været meget fokus på badehotellet, men det er kun halvdelen af en væsentlig ændring af området, siger han.