Udvalgsformand: Dårlig beslutning at lukke plejepladser

21. oktober 2021

For tre år siden besluttede et enigt byråd at lukke rehabiliteringscentret Toftebo i Esbønderup for at spare penge.

På Toftebo var der 41 midlertidige plejepladser, og man oprettede efterfølgende 12 pladser på plejecentret Helsingegården og to på Trongården i Vejby. Efter at have reduceret antallet af pladser betydeligt oprustede man til 20 pladser i løbet af 2020. For reduktionen havde været for voldsom.

- Men jeg gjorde også opmærksom på, at jeg var bekymret for det. For jeg troede ikke på, at vi kunne klare os med det lille antal pladser. Processen gik på, at vi i stedet skulle prioritere, at folk blev passet i eget hjem, og det blev sagt, at det kunne man godt, lyder det i dag fra formanden for fagudvalget Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall (V), der sammen med resten af sine partifæller stemte for lukningen af pladserne.

- Det har vist sig, at det godt kan være, at man kan passe flere i eget hjem end tidligere, men der er bare nogle borgere, der har det så dårligt, at de ikke kan være i eget hjem. Derfor er der sket den udvidelse.

Det lyder, som om det var en dårlig beslutning?

- Det må vi sige, det var. Det var ikke gennemarbejdet nok. Jeg vil være ærlig og sige, at problemet jo var, at det var svært ikke at sige ja til det, der blev lagt frem foran os om, hvor mange penge vi kunne spare ved at gøre det. Vi fik at vide, at det var det, der var flertal for, og så kunne vi være med i budgettet eller lade være.

Politikerne var stillet en årlig besparelse på 17 millioner kroner i udsigt ved at lukke Toftebo og nedskalere til 14 pladser. Men eftersom man efterfølgende har været nødt til at justere op til 22 igen, kom man altså ikke i hus med den besparelse.

Fakta: Midlertidige pladser Der er i dag 22 midlertidige pladser i Gribskov Kommune.

De fleste borgere, der gør brug af pladserne, kommer direkte fra en hospitalsindlæggelse til en rehabiliteringsplads.

Der er lige nu 14 rehabiliteringspladser på plejehjemmet Helsingegården, hvor det kan være alle typer af midlertidige ophold, men oftest er det borgere, der skal genoptrænes. I det tilfælde har borgeren både brug for pleje, behandling og rehabiliterende træning, hvor sidstnævnte betyder, at borgerens funktionsevne udvikles, genvindes eller vedligeholdes.

På plejehjemmet Trongården er der 6 aflastningspladser, som mest bruges til aflastning af borgere med demens og vurdering af borgere, der bliver udskrevet uden en genoptræningsplan, men hvor udskrivelse til eget hjem ikke er en mulighed. En aflastningsplads er til borgere, der ikke kan være alene i hjemmet, og hvis pårørende har brug for at blive aflastet under fx ferie eller sygehusophold. Det er ofte borgere med demens, men kan også være borgere med behov for smertelindring og som har behov for ro og støtte i en periode.

Der er i øjeblikket 2 ventepladser på plejehjemmet Udsigten, som akut blev oprettet i juni. De bliver brugt til borgere, der bliver udskrevet fra rehabilitering, og som venter på en plejebolig uden at kunne være i eget hjem i mellemtiden.

Kilde: Gribskov Kommune - Det har vist sig urealistisk at have så få pladser, som man forventede, siger Birgit Roswall.

Midlertidige pladser kan fx bruges af borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, og som er for svage til at komme hjem og/eller har brug for rehabiliterende træning. Det kan også dreje sig om borgere, der ikke kan være alene i hjemmet, hvis pårørende har brug for at blive aflastet under fx ferie og sygehusophold eller borgere, der ikke kan være i hjemmet, mens de venter på en plejebolig.

Hellere ledige pladser Ifølge administrationen i Gribskov Kommune er der i øjeblikket ikke mangel på midlertidige pladser, som der er 22 af fordelt på tre plejehjem. Det vurderer de bl.a. ud fra en opgørelse over belægningsgraden på Helsingegården, hvor det fremgår, at der på 31 hverdage hen over sommeren var 12 dage, hvor der manglede pladser, 11 af dagene var der ledige pladser og 8 dage, hvor behov og pladser matchede.

Birgit Roswall, er det så optimalt, at der var 12 dage, hvor der ikke var ledige pladser?

- Nej, på ingen måde optimalt. Vi skal prøve at ramme så tæt på som muligt, så der er pladser, når folk har brug for det. Jeg mener, at hvis vi skal have en ordentlig pleje, så må vi hellere have en smule for mange end for få. Det er ikke særligt imødekommende over for borgere, der er færdigbehandlede, at de skal blive på hospitalet, fordi vi ikke har plads til dem.

Hun vil hellere have, at der er pladser, der står ledige indimellem frem for at mangle.

- Jeg har respekt for, at administrationen prøver at spare på vores økonomi, men jeg vil gerne have, at det er med en vis værdighed, at vi kan tilbyde de ældre nogle ordentlige forhold.

Det kan dog blive dyrt med både for mange og for få pladser ift. behovet, påpeger hun.

Hvis der ikke er en midlertidig plads ledig til den færdigbehandlede borger, og det ikke er forsvarligt, at borgeren kommer hjem, bliver han eller hun nemlig på hospitalet. Og det er en ret dyr regning, som skal presse kommunerne til at have tilstrækkeligt med pladser til deres borgere, lyder det fra Birgit Roswall.

- Det er klart, at det koster, hvis der er meget luft, og pladserne ikke er belagt, men hvis vi ikke har pladser nok, betaler vi ventedage til hospitalet.

I en analyse, Gribskov Kommune har foretaget i juni i år, fremgår det, at belægningsprocenten i årets første fire måneder var på knap 90 procent. På Helsingegården er udnyttelsen af pladserne oppe på 97 procent, mens den på Trongården er 73.

Samle pladserne På deres næste møde skal politikerne i Ældre, Social og Sundhedsudvalget forholde sig konkret til, om de vil forlænge aftalen om to midlertidige pladser - der bruges til borgere, der venter på en plejebolig - på plejehjemmet Udsigten i Græsted indtil august næste år. Pladserne blev oprettet akut i juni i år.

- Det er klart, at jeg ikke vil lukke pladser, som gør, at folk bliver dårligere stillet, siger Birgit Roswall.

- Men jeg er ikke sikker på, jeg går ind for, at vi forlænger aftalen. Måske i en kortere periode, indtil der bliver ledige pladser på Helsingegården, lyder det fra Birgit Roswall.

Hvis det står til hende, skal man nemlig i stedet oprette pladserne på Helsingegården, hvor der i dag i forvejen er flest midlertidige pladser. Hun mener nemlig ikke, at man skal flytte rundt på borgere, der først er på Helsingegården for at blive genoptrænet, og hvor det viser sig, at de ikke skal hjem at bo, men på plejehjem.

- De skal kunne blive på Helsingegården, indtil de kan få en plejehjemsplads. De skal ikke flyttes til Udsigten for bagefter at blive flyttet på plejehjem. Man kan simpelthen ikke byde folk at blive flyttet rundt på den måde.

Birgit Roswall vil langsomt udvide antallet af midlertidige pladser på Helsingegården, efterhånden som boligerne bliver ledige.

Altså samle pladserne ligesom det var tilfældet på Toftebo. Hvorfor så lukke det?

- Det var, fordi man kunne spare 17 millioner med færre pladser, og så havde man sat midler af til at passe borgere i eget hjem. Men det har bare vist sig, at der er et yderligere behov for midlertidige pladser. Toftebo var i manges øjne gammelt og nedslidt, noget man gerne ville af med. Det er man kommet, og så er vi nu i den situation, at vi må finde en løsning på de manglende pladser. Og der skal vi ikke flytte folk rundt mere end højst nødvendigt og tilrettelægge, at pladserne er på samme sted.

Jeg skal lige forstå dig ret - mangler der midlertidige pladser lige nu?

- Jeg lægger mig op ad, at administrationen anbefaler os, at vi skal beholde de to pladser på Udsigten, og hvis vi fortsætter med dem, så er vi nogenlunde dækket ind med det antal pladser.

Administrationen påpeger dog også, at "der kan være borgere, der ligger færdigbehandlet på sygehuset, fordi Gribskov Kommune ikke har ekstra midlertidige pladser til rådighed til de perioder, hvor der er et større behov". Og som altså ifølge Birgit Roswall selv kan give en dyr regning.

- Grunden til, at der har været luft er, at der har været plejehjemspladser nok, fordi vi fik Bavne Ager (friplejehjem, der åbnede i 2019, red.), som har gjort, at vi ikke har haft borgere liggende, der ventede på en plejehjemsplads. Men der kommer flere ældre og dermed flere, der har brug for pladser. Så min anbefaling vil være at arbejde hen imod at indtage hele Søstien (område på Helsingegården, red.) til midlertidige pladser med 24 i alt. Jeg tror, det vil være nogenlunde dækkende.

Det vil sige to yderligere plader end i dag, som også giver mulighed for en ekstra akutplads, som der i dag er én af. På sigt bliver det nok nødvendigt med flere pladser, mener Birgit Roswall.

Stramme kriterier Kriterierne for, hvornår man kan tildeles en midlertidig plads blev desuden strammet i forbindelse med, at politikerne lukkede Toftebo, og udgangspunktet er i dag, at borgeren altid kommer hjem og får hjælpen der efter en udskrivelse.

Fakta: Visitationskriterierne Kriterierne for, hvornår man kan få en midlertidig plads blev skærpet, efter Toftebo lukkede, og udgangspunktet er, at borgeren altid kommer hjem og får hjælpen der efter en udskrivelse. Med mindre:

Der er et akut plejebehov, der ikke kan løses i eget hjem. Det er ikke en forventning at en eventuel ægtefælle kan løfte opgaven.

Borgeren skal have vurderet et døgndækkende funktionsniveau.

Borgeren har behov for genoptræning for at klare sig i eget hjem, inden fortsat træning kan tilbydes med udgangspunkt fra eget hjem.

Ægtefælle eller andre nære pårørende, der normalt varetager pasning af borgeren, har behov for aflastning

Kilde: Gribskov Kommune "Visitation til en midlertidig plads er således kun aktuel, hvis det på ingen måde kan lade sig gøre at yde den nødvendige hjælp og støtte i borgers eget hjem," som det formuleres af administrationen.

Det har Ældrerådet i Gribskov Kommune udtrykt bekymring over. I et referat fra Ældre, Social og Sundhedsudvalget står der, at rådet mener, at: "Kapaciteten skal være så stor, at der altid er en ledig plads, når en borger udskrives fra hospital, og hvor pårørende ikke magter opgaven i eget hjem".

- Det kan jeg kun tilslutte mig, lyder det fra Birgit Roswall.

- Det er et problem, for vi skal ikke gøre to mennesker syge, fordi et er blevet det. Det handler også om at være tryg, for vi har også udfordringer med at have nok ansatte i hjemmeplejen, og det vil sige, vi har en forventning til, at der skal komme mange mennesker hos de rigtig dårlige i eget hjem. Men hvis vi ikke kan skaffe medarbejdere nok, så hjælper det ikke.

Og det kan skabe utryghed, hvis der derfor kommer mange forskellige medarbejdere, mener hun.

Ifølge administrationen kræver de nuværende kriterier "adgang til tværfaglige kompetencer i eget hjem, et højt samarbejde mellem faggrupper og medarbejdere, og mulighed for intensive forløb i eget hjem"

Sker det, at pårørende henvender sig og ønsker en midlertidig plads, men så ikke lever op til kriterierne?

- Der har været henvendelser fra pårørende, der beklager sig over, at de ikke har kunnet få en midlertidig plads på trods af, at hospitalet anbefaler de. Men hvor vi må sige, der ikke er plads, og det er nok ikke særligt borgervenligt. Det er ikke hospitalet, der bestemmer, men nogle gange er der en grund til, at de anbefaler det.