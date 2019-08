I dag laves der ikke tilsynsrapporter fra daginstitutionerne i Gribskov. Det skal der laves om på, mener udvalg.

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg ønsker rapporter fra tilsyn i daginstitutioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg ønsker rapporter fra tilsyn i daginstitutioner

Gribskov - 22. august 2019 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være mere åbenhed om det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne. Det mener udvalget for Børn, Idræt og Familie, som på seneste møde gav input til administrationens arbejde med at lave en ny model for tilsynet.

I dag laves der ikke tilsynsrapporter fra institutionerne, og det skal der laves om på, mener udvalget.

- Det kom faktisk bag på os. Vi skal lave rapporter fra tilsynene fremover. Udgangspunktet er, at vi ikke har noget at skjule, men så skal vi også kunne lægge alt frem. Vi har ikke fået henvendelser fra forældre om det her, men nogen gange er det også bedre at forebygge, siger Natasha Stenbo Enetoft, formand for udvalget for Børn, Idræt og Familie.

Der er generelt kommet øget fokus på tilsyn med daginstitutionerne efter TV2-dokumentaren »Daginstitutioner bag facaden« i foråret kunne afsløre kritisable forhold i nogle daginstitutioner i Københavns Kommune.

- Vi afventer, at der kommer nye landsdækkende retningslinjer for tilsyn, som vil medføre justeringer. Men vi havde sagen oppe på seneste møde, hvor vi bød ind med de ting, som vi mener er de vigtigste i den forbindelse. Noget af det vigtige er, at vi får en tilsynsrapport, vi kan lægge ud. Vi har ikke noget at skjule. Et tilsyn er et øjebliksbillede, men det kan give noget ro i maven, selvom jeg selv har fuld tiltro til det dygtige pædagogiske personale i daginstitutionerne, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Velfærdsdirektør i Gribskov Kommune, Mikkel Damgaards, forklarer, at der ikke laves tilsyn efter en fast model i dag, men at mange aktører har deres gang i dagtilbuddene og på den måde er det svært at skjule, hvis noget ikke fungerer.

- Vi ved af erfaring, at den bedste måde at komme problemerne i møde, er en lokal ledelse, som griber ind, hvis der er udfordringer, og at der løbende er besøg på tilbudene fra mange forskellige parter. Vores udgangspunkt er derfor ikke tilsynsrapporter og smileyordninger, men at mange personer er i kontakt med dagtilbuddene. Jeg er selv derude, centerchefen kommer der, vi har forebyggende medarbejdere, sundhedsplejen og sprogvejledere mfl., og de har alle meldepligt, hvis noget bekymrer dem, siger Mikkel Damgaards.

Men nu vil administrationen altså se på, om der i lyset af TV2-dokumentaren er behov for egentlige rapporter og en kombination af tilsyn og den nuværende model.

- Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig er den bedste form for tilsyn. Jeg synes selv, vi opfanger udfordringerne, men vi har ikke et årligt fast tilsyn med skabelon og tjekliste, hvor forældrene kan se det på hjemmesiden. Vi vil gerne finde ud af, om det ønskes, og hvordan vi kan skabe transparens.

- Det skal være en balance mellem at være tilstede og nærværende i dagtilbuddene og så supplere med noget større grad af skriftlighed og kommunikation til forældre og forældrebestyrelser. Den balance er vi nysgerrige for at blive klogere på sammen med politikere og borgerne, siger Mikkel Damgaards.

KL har i slutningen af august arrangeret en temadag om tilsyn.

Kommunernes Landsforening (KL) gennemførte i 2017 en forvaltningsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Her fremgår det, at kun 47 ud af 98 kommunalbestyrelser får systematiske tilbagemeldinger fra det pædagogiske tilsyn.

Hvordan tilsynet præcis skal foregå fremover, vil udvalg og administration gerne høre forældrenes mening om. Derfor inviterer kommunen nu til fyraftensmøde for forældre til børn i dagtilbud i kommunen.

- Tilsyn gør det ikke alene. Det handler om god ledelse, faglig sparring og dialog. Det gælder både dialogen mellem institutionerne og fagprofessionelle - men i høj grad også dialogen med forældrene, derfor inviterer vi nu forældrene til et fyraftensmøde om tilsyn. Jeg håber, at der er mange der har lyst til at komme og give deres besyv med, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Mødet finder sted den 24. september fra klokken 17.30-19.00. Tag børnene med - der serveres børnevenlig aftensmad, lyder opfordringen fra Gribskov Kommune.