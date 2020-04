Se billedserie Planet-koncernen skal nu i gang med detailplanlægningen af byggeriet i trekant-området. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Udstykning med huse i samlesæt

Gribskov - 01. april 2020 kl. 14:33 Af Karl Erik Frederiksen

88 nye boliger, som selskabet Planet Living A/S ønsker at opføre mellem Blistrup og Udsholt, skal alle opføres af præfabrikerede elementer hjemme i Ribe, hvor selskabet har hjemsted, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Oplysningerne kommer fra Torben Basse, der er direktør og medejer af selskabet Planet Huse A/S, som har stiftet Planet Living A/S.

Planet-koncernen afsluttede i sidste uge købet af godt ni hektar jord, som Græsted-Gilleleje Kommune i 2006 opkøbte i håb om at tiltrække flere børnefamilier til Blistrup. Jorden ligger i trekantsområdet mellem parcelhusene på Bjørn Andersensvej i Blistrup, Udsholtvej og Blistrups skole, som i dag hedder Gilbjergskolen afdeling Blistrup.

Salget er formidlet gennem erhvervsmægler Nordicals A/S.

- Det er nyt for os, at vi vil bygge helårsboliger. Bortset fra et lille boligprojekt med fem enheder i Haslev er det ikke noget, vi har gjort før. Vi er specialister i at bygge sommerhuse i træ - og det gør vi i både Danmark og Tyskland. I Nordsjælland kendes vi blandt andet fra Hornbæk, hvor vi har solgt flere huse, siger Torben Basse.

- Vi bygger primært i træ. Vi bygger husene inde i en 9000 kvadratmeter stor fabrikshal i Ribe, hvor fra vi transporterer dem i sektioner frem til det sted, de skal stå. Og sådan vil vi formentlig også gøre i Blistrup, siger Torben Basse.

- Vores største projekt er Priwall Waterfront ved Travenünde i Tyskland, hvor vi opfører 509 ferieboliger.

Græsted-Gilleleje Kommune gav i sin tid 16 millioner kroner for jordstykket i Blistrup. Torben Basse ønsker ikke at oplyse, hvad Planet-koncernen har givet.

- Vi bød også på jorden, da Gribskov Kommune udbød den. I første om gang var det ikke nok, men alligevel nok til, at man senere gerne ville forhandle med os, siger Torben Basse.

- Vores første tanker om byggeriet i Blistrup går på, at det hele skal opføres som tæt-lavt byggeri. De enkelte boliger bliver på mellem 85 og 120 kvadratmeter. De skal opføres og placeres på en måde, så de kan anvendes af både børnefamilier, ældre og handicappede. Vi forestiller os, at halvdelen kan sælges som ejerboliger, og at den anden halvdel kan sælges som andelsboliger. Hvordan det nærmere skal ske går vi først i gang med at planlægge nu, siger Torben Basse.

Planet Huse er stiftet for 25 år siden. I 2008 overtog selskabet også typehusfirmaerne Skarridsø Møllebæk og Jeppesen Bjælkehuse. Koncernens sommerhuse kendes under navne som blandt andet Venus, Mars, Neptun og Jupiter. Planet-koncernen omfatter blandt andet selskaberne Planet Huse A/S, Planet Living A/S, Planet-Haus AG, Planet Holding Deutschland AG, Planet Tourist Invest AG og Co. KG samt majoriteten i Priwall Waterfront AG & Co.