Udstillingssted forventer at åbne til maj

Gribskov - 28. februar 2021 kl. 08:57

Coronavirusset har stadig tag i verden, og indtil videre er 2021 startet lidt som foråret 2020. Restriktioner og forsamlingsforbud sætter sit præg.

Men Line Kjær, kunstnerisk leder af Munkeruphus, går alligevel den ny sæson 2021 i møde med optimisme og håb. Det kræver tilpasning og omstillingsparathed fra kulturinstitutionernes side, lyder det fra Line Kjær - men hun mener også, at coronakrisen har bragt spændende perspektiver med sig.

- Især på kulturområdet, hvor mange institutioner redefinerer sig selv lige nu og bliver skarpere på deres kernevirke. For Munkeruphus' vedkommende har corona i den grad bekræftet os i, at vores retning og sammentænkning af kunst og natur, som vi har arbejdet med de sidste par år, er den helt rigtige vej at gå. Vi bliver nødt til at tænke vores forhold til naturen ind i alt, hvad vi gør fremover. Og derfor vil vi igen i år tilbyde lokale skoler udendørs undervisningsforløb, hvor børnene arbejder sammen med kunstnere og naturformidlere, fortæller hun.

Erfaringerne fra nedlukningen i 2020 kan nu bruges aktivt, når den nye sæson skal planlægges.

- Ligesom sidste år vil corona uden tvivl påvirke store dele af 2021, hvilket vi har taget højde for i vores program. Derfor starter vi igen sæsonen med først at åbne for skolerne, så de kan få mulighed for at komme væk fra klasseværelserne og ud til os for at møde kunst og natur i vores udeskole.

Line Kjær forventer, at man kan åbne dørene for det brede publikum 1. maj.

- Her har vi den store glæde at kunne vise en arkitektur-udstilling med Bjørn Nørgaard. Det er første gang nogensinde, at en udstilling sætter fokus på den anerkendte kunstners arkitektoniske arbejder, så det glæder vi os rigtig meget til, siger hun.

Skulle åbningen være underlagt forsamlingsforbud, har Munkeruphus også en plan for det, lyder det fra Line Kjær.

- Hvis det bliver med et forsamlingsforbud, så har vi jo heldigvis allerede god erfaring med at sende vores gæster ind enkeltvis og i små grupper, så alle kan føle sig trygge.

- Endelig har vi jo også vores dejlige have, hvor der igen i år vil være værker og aktiviteter at opleve. Så vi er fulde af håb og glæder os til at se frivillige, udeskoleelever og gæster igen.

Og netop i haven er der netop føjet et nyt værk til samlingen. Kirsten og Frits Frederiksens Fond har for nyligt indkøbt og deponeret skulpturen Landscape Portrait #6, så den fremover vil kunne opleves på Munkeruphus som en fast del af udstillingsstedets samling af udendørs værker.

Værket er skabt af den dansk-australske kunstnerduo Studio ThinkingHand, som i sommeren 2020 viste soloudstillingen Entangled Encounters på Munkeruphus, der blev rost af anmeldere og gæster for sin aktualitet i forhold til klima- og corona-krisen. Værket består af indsamlede svampe og plantematerialer fra Sjælland, der er foreviget og indstøbt i epoxy, og som for fremtiden vil stå som et arkiv og mindesmærke for corona-året 2020.