Udstilling: Hvad er det der foregår?

"Som mennesker higer vi efter, at finde meningen med tilværelsen og alt det omkringliggende. Vi har derfor skabt og skaber forsat omfattende systemer, regler og normer for, hvad der er acceptabelt såvel som anerkendt heriblandt hvad angår kunst og skønhed. Vi definerer i sådan én grad, at det, der falder 'udenfor' kategori, hurtigt bliver stemplet som værende ubrugeligt og/eller truende for det, vi ellers kender og kan forholde os til," fortæller Cecilie Augusta Floros.