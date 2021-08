Se billedserie Stemningen har været god i "Det hvide hus" sommeren i gennem, hvor der har været en række udsolgte koncerter. Foto: Hans Carlsen. Foto: Hans Carlsen

Udsolgte koncerter på stribe: Vi har slået vores navn fast

Gribskov - 11. august 2021 kl. 11:08 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det har været populært at nyde en drink og få sig en svingom til musikken i "Det hvide hus" i Gilleleje. Med ti udsolgte koncerter ud af 14 i alt har koncertstedet således haft en rekordsæson. Det fortæller Morten Ulrik Jørgensen, der sammen med tre andre driver koncertstedet. Han oplever, at folk nu for alvor har opdaget, at "Det hvide hus" findes - også uden for Gilleleje.

- Det er nu fjerde år, vi kører på, og vi er ret stolte af, at der har været udsolgt til så mange koncerter. Man kan godt sige, at vi har fået slået vores navn fast, siger Morten Ulrik Jørgensen, som nævner, at der også er bands, som henvender sig, fordi de gerne vil spille i "Det hvide hus."

Han peger på, at spillestedet bestræber sig på at have et bredt udvalg af koncerter, så det tiltrækker et blandet publikum.

- Vi har eksempelvis haft René Richardt og John Kofoed, som var en kæmpe succes - der var fuldstændig udsolgt. Så har vi haft "De stive sømænd" med Karen Marie Lillelund, som også var udsolgt. Og så har vi haft et stort navn som Halberg & Friends, der var udsolgt på et par timer, så vi lavede en dobbelt koncert, hvor de også spillede en koncert om eftermiddagen. Så disse eksempler viser, at vi gerne vil skabe et sted, som både giver lokale muligheden for et springbræt, men hvor vi også kan tiltrække store navne, siger Morten Ulrik Jørgensen.

- Vi vil også gerne have forskellige typer musik. Hvis vi skal fylde haven hver weekend, er vi nødt til at brede os lidt ud, så vi ikke er kendt for én bestemt genre, men favner mere bredt. Vi har således også haft en stand up aften med blandt andre Lasse Rimmer og Jacob Taarnhøj, siger han.

Kommer langvejs fra Han peger på, at "Det hvide hus" også havde stor succes sidste sommer, men i år giver et mere retvisende billede, fordi samfundet har været åbnet mere op, og der har været flere tilbud at vælge i mellem.

- Folk har udskudt fødselsdage, bryllupper og konfirmationsfester, men alligevel oplever vi, at folk kommer. Det er lige modsat af, hvad der bliver sagt fra andre arrangører, som har oplevet, at det har været svært at sælge billetter. Der er en masse lokale, der bruger os - men vi oplever i den grad, at vi har fået fat i et helt nyt publikum. Dels rigtig mange gæster i sommerhuse, altså turister, men også folk, der kommer langvejs fra. Vi havde for eksempel et selskab, der kom helt fra Lolland for at høre Beatles-musik. 16 mennesker kom de, og de lejede sig ind i bed and breakfast og på hotel, så på den måde er vi med til at generere noget omsætning for andre. Det er enormt tilfredsstillende, siger arrangøren.

Han mener, at spillestedet har ramt en lyst til nærhed og hygge, som er eftertragtet.

- Og så gør vi meget ud af, at her er pænt og ordentligt med varmelamper, parasoller og kulørte lamper, siger han.

"Det hvide hus" er et familieforetagende, hvor børnene også hjælper til med at pille ned og bygge op til hver koncert. I øvrigt fungerer stedet som en bed and breakfast, når der ikke spilles koncerter.