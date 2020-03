Udsolgt til Lars Løkke på hjemmebane

Fredag manglede der kun at blive solgt to pladser på gulvet i salens sektion B og fire pladser på balkonen i sektion B. Resten af de i alt 432 nummererede pladser er solgt. Dermed kan det konstateres, at Lars Løkke er mindst lige så populær som sangeren Sebastian eller Keld og Hilda, som også plejer at have udsolgt til deres koncerter i samme sal.

Talkshowet kommer til at forme sig som en samtale mellem Lars Løkke og Kirsten Jacobsen. Det er hende, der skrev samtalebogen Befrielsen Øjeblik, hvor Lars Løkke midt under valgkampen sidste år gjorde sig til talsmand for et samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet. Synspunktet var - efter hans egen mening - en af årsagerne til, at partiet Venstre ved valget 5. juni 2019 opnåede en fremgang på 10 mandater. Set i bakspejlet var det også med til at øge baglandets modstand mod, at han fortsat skulle være partiets formand og statsministerkandidat.