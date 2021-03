Udsender signalement: Overrasket gerningsmand jaget på flugt

Nordsjællands Politi har udsendt et signalement på en mand, der onsdag blev overrasket af en bilejer.

Vidnet anmeldte kl. 11.43, at han havde overrasket en mand, der forsøgte at bryde ind i hans bil. Bilen stod parkeret på Ålekistevej nær Pårup Station. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Gerningsmanden havde brækket en vinduesvisker af mandens bil og forsøgte at bruge den samt et støtteben fra en cykel til at brække døren op.