Udlodder præmier: Stor undersøgelse af borgernes sundhed

2.450 borgere i Gribskov bliver spurgt

Gribskov - 12. februar 2021 kl. 14:50

Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler eller går du på arbejde?

I sidste uge modtog 2.450 tilfældigt udvalgte borgere i Gribskov Kommune spørgeskemaet 'Hvordan har du det?' i deres e-boks eller med almindeligt papirbrev, hvis de er fritaget for digital post.

Undersøgelsen hedder 'Hvordan har du det?' og bliver sendt til borgere over 16 år. De bliver bedt om at svare på spørgsmål til både deres fysiske og mentale helbred og trivsel. Alle svar bliver behandlet fortroligt, for det er vigtigt, at alle svarer ærligt.

Formanden for social- og sundhedsudvalget, Birgit Roswall (V), fortæller på vegne af udvalget, at det er vigtigt, at borgerne tjekker deres digitale post på e-boks.dk eller borger.dk. De må også meget gerne huske familie og venner på at gøre det. Og har de modtaget et spørgeskema, så opfordrer formanden dem til at svare på spørgsmålene, så Gribskov Kommune kan få den vigtige viden om deres sundhed.

- Svarene er vores eneste reelle viden om, hvordan vores borgere har det. Så jo flere svar vi får, jo bedre kan vi målrette vores aktiviteter og tilbud til borgerne, og på den måde, kan vi sammen hjælpes med at blive sundere og dermed forhåbentlig mere livskvalitet, siger formanden.

Det er fjerde gang, at undersøgelsen løber af stablen. Den første kom i 2010 og den seneste i 2017. For fire år siden valgte social- og sundhedsudvalget at købe dobbelt ekstra spørgeskemaer, så der blev sendt 4900 ud. Siden er en række tiltag blevet sat i søen. Blandt andet rygestopkurser, støtte til unge med angst og depression og SSP-arbejde for at få færre til at drikke og ryge.

- Vi fik en ret høj svarprocent på de mange spørgeskemaer i 2017 og derfor rigtig brugbare data ud af det. Men en stor del af tiltagene er ikke afsluttet endnu, blandt andet fordi de er blevet forsinket af coronaen. Derfor har vi valgt ikke at købe ekstra i år - vi vil have et overblik over effekten af de nuværende tiltag først, siger Birgit Roswall.

Undersøgelsen er et samarbejde med blandt andet Sundhedsstyrelsen og regionerne. Gribskov-borgernes svar vil nemlig både bidrage til lokale og nationale tiltag inden for sundhed. Birgit Roswall minder om, at Region Hovedstaden står som afsender af undersøgelsen, når man leder efter den i sin digitale postkasse.

For at få så mange som muligt til at svare kan borgerne vinde en række præmier. Og jo før man svarer, jo større er chancen for at vinde. Der er iPhones, supergavekort, og biografbilletter på højkant, skriver kommunen. CJ