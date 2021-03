Trivsel er det vigtigste at fokusere på, når eleverne i 5.-8. klasse kan vende tilbage i skolerne fra på mandag. Foto: Lars Christiansen. Foto: Lars Christiansen

Udendørs skole: - Brug tiden på trivsel frem for matematik

Gribskov - 12. marts 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Som børneudvalgsformand vil jeg opfordre til, at man tænker ud på boksen og bruger tiden på trivsel og at finde hinanden igen, i stedet for at lære matematik.

Det siger formand for børn, idræt og familie, Natasha Stenbo Enetoft om udsigten til, at elever i 5.-8. klasse i næste uge kan mødes én gang om ugen - vel at mærke udendørs.

Vejrudsigten spår vinter-temperaturer, og derfor giver det mest mening at lave noget hyggeligt sammen fremfor at fokusere på det faglige, lyder det fra udvalgsformanden.

- Jeg ved, at vi som kommune har taget kontakt til ungdomsskolen og naturvejledere. Så planen er at fokusere på trivsel og ikke tre timers matematik. Det kan eksempelvis være en tur ud i bålhytter og den slags, siger hun.

Hun peger på, at undervisningen foregår efter nødbekendtgørelsen, hvilket betyder, at der ikke stilles de samme krav, som når der er almindelig skolegang.

- De får undervisning på skærmen de øvrige dage, hvilket fungerer fint. Og så skal vi huske, at vi taler om to uger - der er påske lige om lidt, og lur mig om der ikke bliver åbnet mere derefter, siger hun.

Hun fortæller, at der nu skal holdes et møde med skolelederne, hvor oplægget netop vil være, at man finder nogle alternative måder at gå i skole på.