Tak for indsatsen, stod der på LO's kage til de ansatte. Gribskov Kommune havde ligeledes købt kage, så der var nok til alle.

Uddannelse får ledige i job

Gribskov - 23. maj 2018 kl. 03:09 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er godt gået af Gribskov Jobcenter. Det her viser virkelig, at uddannelses er vejen frem. På denne måde sikrer kommunen, at færre borgere holdes uden for arbejdsmarkedet, siger konsulent i LO Christian Sølyst til Frederiksborg Amts Avis.

Han havde tirsdag eftermiddag taget toget fra København til Helsinge for at rose de ansatte på Gribskov Jobcenter. Han kunne også byde dem på kage, fordi de efter LO's mening har gjort sig fortjent til det. Gribskov Jobcenter har på et år udviklet sig til at blive den absolutte højdespringer på listen over kommunernes jobcentre, når det gælder om at forkorte dagpengeperioden for de ledige.

Gribskov Kommunes jobcenter blev ved en måling foretaget af LO på baggrund af tal fra 4. kvartal i 2016 placeret som nummer 55 på LO's jobcenterindeks. Ved en måling foretaget året efter - i 4. kvartal 2017 - er Gribskov sprunget helt op på en 5. plads.

- Det vil vi gerne udtrykke vores anerkendelse af. Vi vil meget hellere fremhæve de gode eksempler, end vi vil begynde at udtale os negativt om de kommuner, der ikke gør et så godt arbejde. Vi roser Gribskov Kommune, fordi den indsats, der ydes af de ansatte på jobcenteret, beviser, at det kan betale sig at give de ledige uddannelser, siger Christian Sølyst.

LO's jobcenterindeks måler kommunernes indsats på fire punkter. Det gælder fx uddannelse, aktivering, sygedagpenge-perioder og indsatsen over for ledige med ikke vestlig-baggrund.

- Gribskov har forbedret sig særlig meget, når det gælder om at tilbyde de ledige uddannelse. Kommunen har fået 10 procent flere af de ledige til at tage en kompetencegivende uddannelse fx i form af et AMU-kursus. Det har gjort det muligt for de ledige at søge nogle jobs, der kræver særlige kvalifikationer. Et af de gode eksempler er en ledig sosu-assistent, som ikke kunne tåle at komme tilbage til sin gamle branche. Hun blev tilbudt et kursus, så hun kunne søge job som logistik-chef i et privat firma. Det gælder om at kunne tilbyde den enkelte ledige et relevant kursus, når den enkelte ledige får en mulighed for at søge ud på arbejdsmarkedet igen, siger Christian Sølyst.

Den samlede indsats, som Gribskov Jobcenter har ydet, har også betydet, at den gennemsnitlige ledighedsperiode på et år er blevet nedsat fra 39 til 36 uger. Det vil man også kunne mærke i kommunekassen. Selv om der bruges mange penge på uddannelse og aktivering, så kan den økonomiske gevinst for kommunekassen udregnes til 123.000 kroner om året, hver gang en af de ledige kommer i arbejde. Kommunerne bør betragte indsatsen for de ledige som en langsigtet investering. Det har man forstået i Gribskov, og det bør man også indse i de kommuner, som ikke placerer sig så godt i vores indeks, siger Christian Sølyst.

Han understreger, at LO's undersøgelse kun omfatter de ledige, som er medlem af en A-kasse. De er typisk mere arbejdsmarkedsparate end ledige, der ikke er medlem af en A-kasse, siger han.

I alt var der 425 forsikrede ledige i 4. kvartal 2017. Heraf blev 169 hjulpet ind på en uddannelse eller et kursus, som kunne eller kan øge deres chancer for at få arbejde, skriver Frederiksborg Amts Avis.