Udbudne gæster i varebil

Af Camilla Nissen

Ejeren af en varebil kunne onsdag morgen konstatere, at bilen havde været udsat for indbrud i nattens løb. Klokken 7.31 blev det anmeldt, at der var stjålet værktøj fra bilen, der holdt parkeret på Tibirke Bro fra tirsdag aften klokken 21.00 til onsdag morgen klokken 7.00.