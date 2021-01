Flere plejehjem i Nordsjælland er ramt af coronasmitte. Foto: Colourbox.

Udbrud på stribe: Plejehjem kæmper med corona

Gribskov - 20. januar 2021 kl. 05:26 Af Steffen Slot og Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Siden december har plejecenteret Trongården i Vejby været ramt af et corona-udbrud, som er svært at få inddæmmet. Den seneste uge har to plejehjemsbeboere mistet livet med coronavirus i kroppen, ligesom der i øjeblikket er seks borgere, 12 medarbejdere samt tre timelønnede personaler på stedet, der er smittet med covid-19.

Også to andre plejehjem er ramt af smitte.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at inddæmme smitten. Vi gennemgår arbejdsgange, sætter ekstra fokus på hygiejne og sikrer, at personalet er inde i, hvordan de skal tage værnemidler af og på, når de går ind, hvor der er smitte. Derudover har vi iværksat ekstra afspritning af alle kontaktflader, siger Mette Bierbaum, centerchef i Gribskov Kommune.

I Fredensborg Kommune, som lige nu er den mest »røde« kommune i Nordsjælland, er der udbrud på fem plejecentre. Ingen beboere er døde af Covid-19.

- Beboerne er en sårbar gruppe, og vi gør alt for at beskytte dem, men det er også svært. På Pleje- og Rehabiteringscentret Skovgården i Humlebæk har vi nu tre smittede beboere i plejeboligerne, selvom vi har forbudt al færdsel fra rehabiliteringsafsnittet, der har været ramt af smitte, fortæller Hans Bækvang, centerchef for Ældre og Omsorg i Fredensborg Kommune.

Også på landsplan har smitten fat i plejehjemmene. Ifølge Ritzau var der i uge 2 rekordmange smittede, der afgik ved døden på landets plejehjem, 106 i alt. Heraf otte i Allerød Kommune.