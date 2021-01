Endnu en borger, der boede på Trongården, er død med coronavirus.

Send til din ven. X Artiklen: Udbrud på plejehjem: Endnu en borger død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udbrud på plejehjem: Endnu en borger død

Gribskov - 21. januar 2021 kl. 16:14 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Et smitteudbrud med coronavirus på plejecenteret Trongården i Vejby er endnu ikke inddæmmet. I forgårs kunne Gribskov Kommune meddele, at to borgere var døde med covid-19, og nu er endnu en borger fra samme plejehjem afgået ved døden. Vedkommende var indlagt med sygdommen.

Samtidig er antallet af medarbejdere, der er smittet med virusset, steget fra 12 til 14, ligesom antallet af timelønnede ansatte på stedet, der er testet positiv for covid-19, er steget fra tre til fem. Der er seks beboere, der pt. er syge med coronavirus.

Onsdag understregede centerchef Mette Bierbaum over for Frederiksborg Amts Avis, at man på plejecentrene gør alt, hvad man kan, for at få smitteudbruddet, der har stået på siden december, under kontrol.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at inddæmme smitten og gør alt, hvad vi kan, for at gennemgå arbejdsgange og sætter ekstra fokus på hygiejne og værnemiddel-regime - altså at sikre, at personalet er inde i, hvordan de skal tage værnemidler af og på, når de går ind, hvor der er smitte, siger hun og fortsætter:

- Derudover har vi iværksat ekstra afspritning af alle kontaktflader, også i løbet af de enkelte vagtlag, da vi har indtryk af, at der kan være kontaktsmitte, fordi smitten er spredt til flere afdelinger. Så vi sætter ind med alt, hvad vi kan, siger Mette Bierbaum.

Også på Bakkebo Omsorgscenter i Gilleleje er der to smittede borgere.

På Helsingegården har der også løbende været smittetilfælde. I øjeblikket er ingen beboere konstateret smittet, mens tre medarbejdere for øjeblikket er corona-positive.