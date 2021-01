Udbrud på plejecenter: To borgere er døde

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at inddæmme smitten og gør alt, hvad vi kan, for at genenmgå arbejdsgange, sætte ekstra fokus på hygiejne og værnemiddel-regime - altså at sikre, at personalet er inde i, hvordan de skal tage værnemidler af og på, når de går ind, hvor der er smitte. Derudover har vi iværksat ekstra afspritning af alle kontaktflader, også i løbet af de enkelte vagtlag, da vi har indtryk af, at der kan være kontaktsmitte, fordi smitten er spredt til flere afdelinger. Så vi sætter ind med alt, hvad vi kan, siger centerchef i Gribskov Kommune, Mette Bierbaum.