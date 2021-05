Gribskov Gymnasium må nu lukke for fysisk undervisning frem til 28. maj. Foto: Allan Nørregaard.

Udbredt smitte: Gymnasium lukker ned

Gribskov - 21. maj 2021 kl. 14:46 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Et udbrud med coronavirus på Gribskov Gymnasium har nu grebet så meget om sig, at gymnasiet må holde lukket den næste uge. Det oplyser rektor Kristoffer Høy Sidenius. Beslutningen om at lukke skolen er blevet truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det sker, efter der nu er 18 elever og en lærer, der er konstateret smittet med covid-19.

- Vi er blevet lukket ned, og det skyldes blandt andet at smitten er spredt på så mange forskellige klasser. Så vi skal holde lukket for fysisk undervisning frem til 28. maj, siger Kristoffer Høy Sidenius.

Han har forståelse for beslutningen og betegner den som fornuftig.

- Jeg vil hellere have, at man lukker gymnasiet ned, end at man skal lukke hele kommunen ned. Og kan vi hjælpe med bryde smittekæder og undgå, at det sker, gør vi det da gerne, siger rektor.

Han fortæller, at man løbende har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og at skolen derfor allerede fredag havde sadlet om til virtuel undervisning.

- Vi vidste at det ville komme. Og det er bedre, at det sker nu, end senere, hvor der er eksamener og vognkørsel osv,, siger Kristoffer Høy Sidenius.

Smittetallet i Gribskov Kommune har også været stigende i ugens løb som følge af udbruddet. Således er der fredag konstateret 74 smittetilfælde over de seneste syv dage, samt et incidenstal på 180,8.