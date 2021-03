Se billedserie Kasper Juul, Rigmor Westh Baagøe og Jette Haugaard er her samlet i Galleri Juul.

Send til din ven. X Artiklen: Ud af coronahulen: Smag vin og se på kunst i landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ud af coronahulen: Smag vin og se på kunst i landsby

Gribskov - 31. marts 2021 kl. 04:01 Kontakt redaktionen

Hvis man trænger til at komme ud af coronahulen og få nogle oplevelser i påsken, kunne man overveje at køre en tur til Annisse. Her har Galleri Juul på Pilegård sammen med Garbolund Naturvin et tilbud, der både inkluderer kunst og gratis vinsmagning.

- Vi tror, at de fleste trænger voldsomt til at komme ud og mærke foråret og livet igen efter en lang og mentalt hård coronavinter. Måske kan fokus på noget positivt og smukt som kunst og lokale oplevelser styrke livsglæden og følelsen af at være forbundet med andre mennesker, siger Kasper Juul, indehaver af Galleri Juul.

Rigmor Westh Baagøe, der driver Garbolund naturvin sammen med sin mand Bertel Baagøe, samt Jette Haugaard, håber på at skabe et mere levende og sammenhængende landsbymiljø gennem samarbejdet.

- Ved at koordinere oplevelser lokalt vil vi gerne bidrage til at skabe et mere levende og sammenhængende landsbymiljø og få folk til at opsøge det for det særlige, det livsbekræftende og det nære, siger hun.

Pilegård og Garbolund ligger tæt på hinanden i det bakkede landskab i Annisse. Der er stier mellem gårdene og på Garbolunds vinmarker, så gæsterne kan gå mellem de to steder.

Kunst og vinsmagning

I påsken kan man på Galleri Juul opleve Kasper Juuls egne værker, inspireret af havet og naturen. Derudover har han inviteret tre kunstnere til at udstille sammen med ham. Det er den lokale anerkendte naturfotograf Marianne Karen Nielsen fra Ramløse, billedkunstneren Sonny Schneider fra København samt keramikeren Kristina Isaksen fra Fredensborg.

På Garbolund er der i anledning af påsken gratis rundvisning og smagsprøve skærtorsdag, langfredag og påskelørdag klokken 12.

Udover at producere vin er der på Garbolund rundvisninger på vingården og i vinmarkerne, vinhandel og butik.

Åbningstider i påsken er: Torsdag 1. april, fredag 2. april, lørdag 3. april. Alle dage er der åbent fra klokken 11 til 16.can